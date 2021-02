Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, cum trec peste despărțirea care a șocat pe toată lumea! „Eu am fost cea care a inițiat discuția”

feb 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au șocat pe toată lumea cu vestea care i-a dat peste cap pe fanii lor. După 9 ani petrecuți împreună, cu bune și cu rele, cei doi au ales să-și continue viața pe drumuri separate.

Între cei doi a fost o iubire cum doar în filme mai vezi, însă finalul a fost unul pe care nu l-a intuit nimeni, mai ales că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu anunțaseră că aveau planuri mari de viitor. Cuplul avea de gând să-și unească destinul în fața lui Dumnezeu, însă, între timp, relația lor s-a șubrezit, iar rezultatul a fost despărțirea. Se pare că anul care a trecut și-a pus amprenta asupra relației lor, după cum au mărturisit chiar ei, și nu au mai putut să-și regăsescă drumul unul spre celălalt.

Despărțirea nu a fost decât o cale de mijloc pentru cei doi, care încă se iubesc și încă au sentimente puternice unul pentru celălalt, iar chimia dintre ei este vizibilă chiar și în filmulețul de despărțire pe care ambii l-au postat pe pagina lor de Instagram.

Fanii încă speră, totuși, la o împăcare.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu se luptă cu suferința provocată de separare

Între timp, ambii se străduiesc să-și vindece rănile provocate de despărțire și suferă enorm unul după celălalt, mai ales că ambii se vor vedea periodic pe platourile de filmare ale serialului în care joacă.

Despărțirea a fost o decizie luată de comun acord. Se pare că ambii au constatat că relația nu mai decurge ca la început, iar singura opțiune care le mai rămăsese a fost despărțirea.

În urma acestei decizii pe care au luat-o, nu doar ei suferă, ci și fanii lor care visează că Vlad și Cristina se vor împăca, iar acest episod urât va fi uitat.

„Eu am fost cea care a inițiat discuția. În momentul în care ne-am cunoscut și am început această poveste de dragoste eram foarte tineri. Din acel moment am făcut cam tot împreună, am lucrat împreună, am jucat. Undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi”, a mai declarat Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman, mesaj înduioșător pe Instagram

La câteva ore de la tristul anunț al despărțirii, actorul a postat un mesaj înduioșător la InstaStory. Chiar dacă suferă acum, Vlad își caută puterea pentru a trece peste și a-și relua viața de la capăt, fără Cristina Ciobănașu.

„Nu contează cât de greu e trecutul, poți să o iei mereu de la capăt!”, este mesajul postat de Vlad Gherman pe Instagram.