Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, declarații de dragoste după ce s-au despărțit: ”O iubesc”

feb 1, 2021 Autor: Adriana Mihaela

In articol:

În această dimineață, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au șocat fanii prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale. După nouă ani de relație, cei doi tineri s-au despărțit. Anunțul despărțirii a fost un adevărat șoc în showbiz-ul românesc.

După ce au realizat că sunt diferiți, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate.

Celebrii actori le-au transmis fanilor că au trăit cea mai frumoasă poveste de iubire.

„Toate momentele pe care le-am trăit au fost extrem de frumoase. Au fost 9 ani în care am trăit cât poate trăiesc alții într-o viață, doar că există momente, pentru că așa e în viață, nu e numai lapte și miere. Am avut și momente grele prin care am trecut, pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile bune, fericite și multă iubire, ceea ce a și fost”, a spus Cristina Ciobănașu pe Instagram.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au recunoscut că încă se iubesc

Spre surprinderea tuturor,

imediat după ce au anunțat public despărțirea, la scurt timp, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au recunoscut că încă există iubire între ei.

De asemenea, celebru actor le-a dat un sfat urmăritorilor, să nu se axeze doar pe nevoile partenerului.

a mai adăugat Vlad Gherman.

