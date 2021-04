Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu se comportă ca doi iubiți! Gesturile lor nu au putut fi ignorate de fani: „Nu țin eu legătura cu Prințesa mea?”

In articol:

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit la începutul acestui an și, deși spun că vor să rămână în continuare prieteni, se comportă de parcă nici măcar nu s-au separat.

Cei doi au luat pe toată lumea prin surprindere când au dat vestea pe rețelele de socializare, pentru că fanii se așteptau la o nuntă, nu la o despărțire. Dar iată că cei doi au ales să plece pe drumuri separate...care nu sunt ,totuși, la fel de separate. Se pare că cei doi continuă să se vadă mai mereu, să vorbească, să posteze poze unul cu celălalt și să menționeze în continuare pe rețelele de socializare. Astfel, fanii se întreabă acum dacă nu cumva cei doi s-au împăcat

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu[Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu continuă să se comporte ca un cuplu

Să nu vă gândiți că Vlad și Cristina se văd doar pe platourile de filmare ale serialului românesc în care ambii au un rol, „Adela, ci se văd chiar și în zilele libere. Cristina Ciobănașu alături de Ruxandra Ion și soțul acesteia, i-au făcut o vizită actorului în urcă cu o zi.

Au petrecut o zi la fel ca pe vremuri, au comandat pizza și au privit împreună ultimul episod al serialului. Ba chiar Vlad Gherman a filmat-o pe fosta lui iubită în timp ce aceasta se ocupa de trebuirile casnice, în bucătărie. Se pare că cei doi continuă să se comporte ca și cum între ei nici nu a avut loc o despărțire, însă, ambii au recunoscut în urmă cu ceva timp că este foarte greu să ștergi cu buretele o relație care a durat aproape un deceniu.

Se pare, totuși, că cei doi nu au terminat să se afișeze împreună pe rețelele de socializare.

În dimineața aceasta, Cristina Ciobănașu a postat o forografie în care fostul ei iubit doarme alături de felina pe care au adoptat-o pe vremea când formau un cuplu, iar imediat actorul, cuprins de amintiri plăcute, a sunat-o prin videocall pe fosta lui iubită pentru a o veea pe pisicuță. Cei doi au postat totul pe Instagram, acolo unde Vlad Gherman a scris:

Postarile de pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman, la un pas să fie implicat într-un accident rutier

Actorul, în urmă cu câteva săptămâni, se plimba cu trotineta electrică pe străzile Capitalei, însă, la un moment dat, când voia să facă un viraj, ghidunul trotinetei s-a blocat și a continuat să meargă înainte. Astfel, s-a trezit în mijlocul unei treceri de pietoni i era aproape să de o tragedie. Vlad a sărit imediat de pe trotinetă, iar o mașină a reușit să oprească la timp și să evite impactul. Totul a fost povestit de actor pe rețelele de socializare.

„Știu că sună ciudat, dar era să nu mai fiu acum câteva minute. Mergeam cu trotineta electrică, eram pe trecerea de pietoni, mergeam cu 20 km/h, cât prinde trotineta, și când să dau de ghidon... trebuia să fac stânga, nu trebuia să traversez. Am dat stânga și trotineta nu a făcut nimic, pentru că mie mi-a căzut partea asta. Eu nu mi-am dat seama. Trotineta s-a dus înainte, eu m-am panicat, m-am aruncat de pe ea și am lăsat-o să se ducă. A venit o mașină, s-a oprit la limită, nu a lovit trotineta. Eu eram în fund pe trotuar. Am stat puțin să-mi revin. Cam asta e. Aveți grijă de voi!”, spune actorul la acel moment.