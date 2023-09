Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai, avea probleme grave cu substanțele interzise încă din copilărie! Nici proprii-i părinți nu au luat măsuri

In articol:

Vlad Pascu este tânărul de doar 19 ani care a ucis două persoane în accidentul din localitatea 2 Mai. Șoferul a comis tragica fapta după ce s-a urcat la volanul mașinii sub influența substanțelor interzise.

Vlad Pascu avea probleme cu stupefiantele de la o vârstă fragedă

Acesta se afla în arest preventiv pentru 30 de zile, iar recent au ieșit la iveală noi detalii în dosar. Se pare că tânărul avea probleme cu stupefiantele încă de când avea 13 ani.

Vlad Pascu a ajuns să fie văzută ca fiind una dintre cele mai controversate persoane din țara noastră, după ce a comis o faptă de-a dreptul tragică. Acesta a ucis două persoane în urmă cu câteva zile, după ce s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise.

Vlad avea probleme cu consumul de stupefiante încă de când era copil, iar acest lucru era cunoscut și de familia sa. Se pare că în anul 2017, pe vreme când avea 13 ani a fost prins de jandarmi într-un parc de lângă școala la care învăța, în timp ce fuma o țigară făcută din mai multe substanțe interzise. Mama lui a fost anunțată și chemată la școală, dar tânărul nu a răspuns penal pentru că nu avea vârsta necesară.

Vlad Pascu trece prin clipe grele la închisoare

La câteva luni distanță, tânărul a fost din nou prins în fapt, însă nici de această dată nu s-au luat măsuri, conform Antena 3 CNN.

Vlad Pascu se află în spatele gratiilor, iar starea lui de sănătate se agravează pe zi ce trece. Tânărul de doar 19 ani a intrat în sevraj și este monitorizat în permanență de medici.

„ Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au dezvăluit surse, pentru Cancan.ro .