Vlad Voiculescu, noul șef al USR PLUS București. Politicianul l-a învins pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu

Vlad Voiculescu, noul șef al USR PLUS București [Sursa foto: MediaFax Foto] 08:23, iun 30, 2021

Vlad Voiculescu, noul șef al USR PLUS București. Fostul ministru al Sănătății l-a învins pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu.

Vlad Voiculescu, noul șef al USR PLUS București

Vlad Voiculescu este noul șef al USR PLUS București, după ce l-a învins pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, cu un număr de 1224 voturi, reprezentând 62% din voturile valabil exprimate. Un număr de 1.979 de membri USR PLUS București au participat la alegerile pentru conducerea organizației municipale care au avut loc pe parcursul a trei zile, în intervalul 26-28 iunie 2021, se arată într-un comunicat USR-PLUS, citat de digi24.ro.

Octavian Berceanu, contracandidatul lui Vlad Voiculescu, a obținut 38% din voturile valabil exprimate (755). Alegerile au avut loc după ce în primăvara fuziunea USR și PLUS a fost aprobată de instanță.

Înainte de alegeri, Vlad Voiculescu a fost copreședintele filialei București din partea PLUS, în timp ce USR a fost reprezentată de Claudiu Năsui.

În urma acestor alegeri din care Vlad Voiculescu a ieșlit președinte, au fost votați și membrii care vor conduce filiala alături de fostul ministru al Sănătății, respectiv:

Claudiu Năsui- prim-vicepreședinte

Cristina Prună- vicepreședinte

Diana Buzoianu- vicepreședinte

Simona Spătaru- vicepreședinte

Ștefan Pălărie- vicepreședinte

Silvia Dinică- vicepreședinte

Radu Mihaiu- vicepreședinte

Denisa Neagu

Alexandru Dimitriu

Adina Săniuță

Mihaela Ciocoiu

Mihnea Jida

Tudor Pop

Dragoș Radu

Președinții aleși ai organizațiilor de sector ale partidului:

Clotilde Armand- președinte USR PLUS Sector 1

Silviu Serban- președinte USR PLUS Sector 2

Lucian Judele- președinte USR PLUS Sector 3

Paul Ene- președinte USR PLUS Sector 4

Iustin Roșca- președinte USR PLUS Sector 5

Alin Stoica- președinte USR PLUS Sector 6

Vlad Voiculescu, demis de la conducerea Ministerului Sănătății

Vlad Voiculescu a fost demis din fruntea Ministerului Sănătății, împreună cu Andreea Moldovan, secretar de stat în această instituției. Decizia de a-l înlătura i-a aparținut lui Florin Cîțu, premierul României, iar șeful statului a semnat decretul.

La două zile după ce a fost silit să plece din fruntea Ministerului Sănătății, Vlad Voiculescu face câteva precizări și spune că și-a dorit să facă schimbări în acest sector greu încercat de pandemia de coronavirus. Ba mai mult, acesta susține că Florin Cîțu nu i-a făcut niciun reproș cât timp a fost în funcție, iar acum este surprins de cât de contestat a devenit.

Vlad Voiculescu susține că demiterea Andreei Moldovan este o nedreptate și compară gestul premierului cu cel făcut de o protestatară venită să-și spună nemulțumirile în stradă.

„Domnul profesor Rafila e una din dezamăgirile mele. Am fost cel care l-a numit in 2016 ca reprezentant (n.r. la OMS). Avem un buget la Ministerul Sănătății care a fost împarit pentru toate sectiile din tara, e un buget care va fi suplimentat pe parcursul anului asa cum va fi in fiecare an.

Am intrat in politica pentru ca am vrut sa aduc o schimbare, nu pentru o functie. Cu siguranta voi continua sa ma implic si dupa acest moment.

Nu am primit niciun repros din alianta. In general, reprosurile din spatiul public sunt legate de comunicare. Aici pot fi discutii mai ample despre cum poti face fata unui linsaj mediatic indelungat.

Mai departe, cu premierul, nu am avut nic macar o singura discutie despre niciunul din lucrurile pe care pare cumva ca mi le-a reprosat.

Eu am ramas dupa ziua de alaltaieri cu o imagine in minte, cu imaginea unei protestatare din Piata, aruncand cu oase si strigand Fă,nenorocito!". Acest "Fă, nenorocito" se oglindeste in mod tragic la ce s-a intamplat din partea presei si cumva, la felul cum a actionat premierul.

Sa demiti un om profesionist, precum Andreea Moldovanu, fara cea mai mica discutie e echivalentul ceva mai cizelat la acel "Fă, nenorocito", a explicat Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății.