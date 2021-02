Vlad Voiculescu vrea închiderea localurilor în care au loc petreceri! „Sunt destule locuri în Capitală unde nu sunt respectate regulile”

In articol:

Petrecerile în pandemie pare că sunt extrem de la modă, mai ales în rândul localurilor de fițe din Capitală.

La aceste chefuri participa sute de oameni, inclusiv vedete din lumea mondenă. Nu știm ce sărbătoresc la acest distrcații, dar cu siguranță nu sănătatea! Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, este determinat să aplice măsuri dure acestor localuri, ba chiar să le închidă temporar, dacă este cazul.

Pandemia de coronavirus[Sursa foto: PixaBay]

Vlad Voculescu: „ Aş prefera să închidem temporar câteva locuri, înainte să închidem școlile”

În contextul în care școlile s-au redeschis, iar specialiștii din Sănătate se așteptau la ușoare creșteri în ceea ce privește cazurile de îmbolnăvire cu COVID-19, Vlad Voiculescu nu vrea, însă, să închidă unitățile de învățământ, ci în vizorul său sunt cu totul alte locații și anume cele în care au loc petrecri ilegale, cu sute de participanți, unde se cântă muzică și oamenii dansează, nu poartă măști, iar de distanțarea fizică nu mai vorbim, căci nu se mai pune problema.

Citeste si: Cum se vor desfășura nunțile în 2021?! Ce restricții vor fi impuse pentru a avea loc evenimentul

„Am observat că sunt destule locuri a în Capitală unde nu sunt respectate regulile. Aş prefera să închidem temporar câteva locuri în care nu se respectă regulile, înainte să închidem şcolile. Aş prefera să fie respectate regulile. Aş prefera sancţiuni mai dure, aceasta este preferinţa mea ca ministru al sănătăţii şi preferinţa mea ca și cetăţean”, a declarat Vlad Voiculescu.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Fluxurile din spitale vor fi modificate[Sursa foto: PixaBay]

Ce face Ministerul Sănătății pentru a se pregăti de valul trei al pandemiei de coronavirus

Ministrul Sănătăţii lucrează la foc continuu pentru a împiedica ca valul trei al pandemiei să ia amploare și să comită cât mai multe decese și îmbolnăviri în rândul Românilor. Vlad Voculescu a anunțat că flxurile din spitale vor fi revizuite astfel încât medicii să poată să-i trateze atât pe cei bolnavi de COVID-19, cât și pe cei care suferă de diverse afecțiuni.

Citeste si: Coronavirus România! Numărul persoanelor infectate cu virusul COVID-19 a scăzut în ultimele 24 de ore

„Pe de o parte, noi nu suntem Ministerul COVID-19, ci Ministerul Sănătăţii, aşa încât ne pregătim în acest moment să revizuim fluxurile din mai multe spitale care tratează pacienţi cu COVID, tocmai că există şi alţi pacienţi cu alte patologii care au nevoie de asistenţă medicală.

Revizuim acum, împreună cu toate DSP-urile din ţară şi cu toate spitalele, aceste fluxuri în aşa fel încât spitalele să poate să ajute atât pacienţi cu COVID-19, cât şi pacienţi cu alte suferinţe. Dar, până una-alta, nu putem exclude un al treilea val”, a mai spus ministrul.

Vlad Voiculescu, declarații la un an de la primul caz de COVID-19 pe teritoriul României

Ministrul Sănătății a vorbit despre cum a schimbat pandemia de coronavirus regulile în România, dar și despre cum am reușit să supraviețuim acesti creze epidemiologice, totul printr-un efort comun al autorităților, cadrelor medicale și cetățenilor responsabili.

„Astăzi se împlinește un an de la primul caz de COVID-19 din România. Nu știam atunci ce va urma să se întâmple și nici cum pandemia ne va schimba viața. O provocare uriașă care ne-a afectat pe noi toți. Om cu om.

Am trecut împreună printr-un an de restricții, teamă și incertitudine. Dar și un an de solidaritate. Am învățat să ne protejăm unii pe alții, să avem grijă de cei mai vulnerabili dintre noi și să îi apreciem mai mult pe cei din linia întâi care au luptat neîncetat pentru a salva vieți.

Sprijinul impresionant pe care comunitățile l-au oferit spitalelor atunci când nu existau suficiente materiale de protecție a oferit o gură de aer salvatorilor și ne-a arătat încă odată că dacă suntem uniți, trecem mai ușor peste obstacole”,