Vlad Zamfirescu s-a despărțit de cea care i-a fost alături timp de 26 de ani!

Vlad Zamfirescu, fiul marelui actor Florin Zamfirescu, i-a moștenit talentul actoricest al tatălui său și este unul dintre cei mai apreciați de publicul din România.

De-a lungul timpului, totul a mers lapte și miere în viața profesională, dar se pare că nu la fel poate spune despre ultima perioada din viața sentimentală.

Actorul a luat o decizie radicală pe plan personal, iar vestea a șocat pe mai toată lumea. Se pare că a decis să încheie relația cu Mihaela, cea cu care a fost căsătorit timp de mai bine de două decenii și care l-a făcut tată de două ori.

Vlad Zamfirescu s-a mutat din căminul conjugal

Nu se cunosc încă motivele care l-au împins pe actor să recurgă la o astfel de decizie radicală, dar un lucru este cert: ruptura dintre el și soția lui este cât se poate de serioasă. Acesta și-a făzut bagajele și a plecat din casa în care locuia cu soția lui și cei doi copii.

Potrivit unor surse Click! cei doi au divorțat după 21 de ani de căsnicie și 26 de relație. Mihaela, cea care i-a fost alături în toți acești ani, ar fi acceptat extrem de greu despărțirea de Vlad Zamfirescu.

Se pare, totuși, că actorul este în continuare foarte atent cu cei doi băieți ai săi, în vârstă de 11 și 14 ani, și ori de câte ori poate își petrece tot timpul liber cu cei doi.

„ Mă înțeleg foarte bine cu ei; Nu-i împing neapărat spre meseria asta (n.r. – de actor), au dat casting și au fost aleși; am văzut că pe platou s-au descurcat destul de bine, erau, cumva, în elementul lor. Le-a plăcut, să vedem ce-or face pe viitor. Nu vreau să-i împing, neapărat, pe drumul asta! (…)”, a declarat actorul pentru sursa menționată mai sus.

Actorul este implicat cu totul în meseria sa: „ Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta ”

Vlad Zamfirescu nu va sta prea departe de muncă, nici în preajma sărbătorilor de iarnă, căci spune că are foarte multă treabă. Actorul se dedică cu totul meseriei pe care o practică.

„ Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta ”, a mai spus acesta.

