Vladimir Drăghia clar știe cum se răsfață o fată! Sexy tăticul a făcut furori la malul mării și fiicei sale i-a îndeplinit toate poftele | EXCLUSIV

Paparazzi Wowbiz.ro l-au surprins pe Vladimir Drăghia la mare, acolo unde s-a bucurat de soare, de apă răcoritoare și compania fetiței sale adorabile.

Vedeta știe foarte bine cum să își răsfețe fiica și îi face toate poftele!

Vladimir Drăghia este cu siguranță bărbatul la care ar putea visa orice femeie. Sexy, dar și un tată devotat, actorul i-a făcut fiicei sale toate poftele în timpul petrecut în apă. Dornic să nu fie recunoscut de fani, Drăghia nu a renunțat la ochelarii de soare decât în momentele în care s-a scufundat pentru a se răcori.

Vladimir Drăghia, sexy tăticul model pe plaja de la Mamaia

Vladimir Drăghia a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro alături de fiica sa. Vedeta s-a distrat de minune împreună cu adorabila micuță și chiar i-a făcut toate poftele. Nora se pare că le are cu sportul, căci a făcut mai multe tumbe în apă, sub atenta supraveghere a tatălui său.

Ulterior, Vladimir s-a scufundat și el în apă, dar a avut grijă să nu îți ude ochelarii de soare. Când a ieșit la suprafață s-a mai distrat puțin alături de fiica sa, dornică să afle ce se ascunde la fundul mării.

După ce au mai discutat puțin vedeta s-a scufundat iar și a scos la suprafață o mână de noroi de pe fundul mării, pe care fiica s-a a examinat-o atent cât timp s-au aflat în apă. Vladimir Drăghia a răsfățat-o pe micuță în excursie, ca orice tată grijuliu!

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară

Vladimir Drăghia și celebrul fotomodel Alice Cavaleru traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața de cuplu. Cei doi îndrăgostiți au împreună o fetiță superbă și un cățel extrem de amuzant, iar acum urmează să vină în familie și cel de-al treilea membru.

Vladimir și Alice vor deveni în curând părinți pentru a doua oară! Cei doi urmează să mai aibă o fetiță, vedeta mărturisind încă din primele săptămâni de sarcină ale modelului că și-ar dori să fie iar tată de fată.

Cum au pregătit-o pe Nora pentru momentul în care va avea o surioară

Fiica celor doi se pregăteștea și ea să devină soara mai mare așa că cei doi părinți au făcut mai multe eforturi ca micuța să fie gata de sosirea celui mai nou membru al familiei.

"Noi am început pregătirile cu Zora, am început să o pregătim și dacă e fată și dacă e băiat, să nu se supere. Încă dinainte să rămână Alice însărcinată, cumva am tatonat terenul și am întrebat-o dacă vrea surioară sau un frate și acum zice că da.

Bineînțeles, zice multe lucruri, dar vedem cum a fi. Nu suntem primii părinți care fac doi copii, Mergem așa cu valul. E ceva natural, mi se pare că nu ar trebui să ne pregătim atât de mult pentru ceva ce vine firesc. Așa suntem toți oamenii de pe planeta asta, așa am fost născuți.

Eu nu am avut frați, surori, dar soția mea are o soră. Nu mi se pare nimic extraordinar, de asta nici nu iau măsuri extraordinare.", a mărturisit, în trecut, Vladimir Drăghia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

