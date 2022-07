Vladimir Drăghia, decizie radicală în privința fiicei sale. Motivul pentru care vedeta a mutat-o pe Zora de la grădiniță: ”Au pierdut câteva zeci de mii de euro”

In articol:

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează un cuplu de ani buni, timp în care au devenit părinți de fată, urmând ca peste o lună, șatena să nască pentru a doua oară tot o fetiță.

Până atunci, însă, toate atenția și grija lor se duc spre Zora, pentru ca micuței să nu-i lipsească absolut nimic și să aibă parte de o educație aleasă și o copilărie ca-n povești.

Vladimir Drăghia și-a mutat fiica la o altă grădiniță

Tocmai de aceea, încă de la o vârstă fragedă, Zora a mers la o grădiniță privată, acolo unde părinții, anual, au scos sume frumușele din buzunar.

Doar că în ultima perioadă, cerințele unității de învățământ nu au fost deloc pe placul actorului. Motiv pentru care, decizia acestuia a venit imediat.

În cadrul unei interviu, Vladimir Drăghia a precizat că acum, în calitate de tată de fată, are mici emoții. Și asta pentru că fiica sa se află pentru prima dată într-o tabără de vară cu noii săi colegi.

Pentru că, deși plăteau bani mulți pentru educația fiicei lor, reprezentanții unității de învățământ la care a studiat micuța anterior nu s-au oprit din a percepe tot felul de taxe, lucru dezamăgitor și revoltător pentru Drăghia.

Motiv pentru care, Vladimir și Alice au hotărât să își mute fiica la o altă grădiniță și astfel să taxeze vechea școală, care de acum încolo nu va mai primi de la familia-vedetă zeci de mii de euro, atât cât valorau taxele de școlarizare.

”Sper să nu mă surprindă azi, pentru că este prima zi în summer camp, am schimbat grădinița… Și am puține emoții. Am schimbat-o în primul rând pentru că este în vacanță, și apoi intră în clasa pregătitoare… Pot să vă zic... pentru că la fosta grădiniță mi-au cerut ”taxă de Moș Crăciun”! Fiind o grădiniță privată… Deci pe lângă facturile aferente… I-am întrebat dacă glumesc. Și au zis că nu, că trebuie să le dea cadouri. Și le-am spus că dacă vor să le dea cadouri cer părinților bani?! Și din punctul acela am schimbat grădinița. Au pierdut câteva zeci de mii de euro pentru acea ”taxă de Moș Crăciun”!”, a spus Vladimir Drăghia, notează Ciao.