Vladimir Drăghia, fotografie emoționantă de familie! Cum arată Alice Cavaleru însărcinată în 8 luni: „Mai e puțin și vom fi cinci”

In articol:

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Cei doi sunt suflete pereche și împreună fac o echipă minunată din toate punctele de vedere. Alice este însărcinată în luna a 8-a și, periodic, le arată fanilor lor din mediul online în ce „stadiu” se află burtica tinerei mămici.

Recent, Vladimir Drăghia a împărtășit cu fanii lui din mediul online o imagine de familie, alături de care a scris și un mesaj foarte emoționant.

Alice Cavaleru, însărcinată în 8 luni

Vladimir Drăghia este foarte apropiat de fanii lui și împărtășește cu aceștia cele mai frumoase momente din viața lui. De data aceasta, actorul a publicat în mediul online un tablou de familie, în care sunt prezenți toți cei cinci membri ai familie, inclusiv bebelușul care este în burtică și cățelușul familiei.

Toți cei trei s-au fotografiat cu tricoul ridicat, astfel încât să fie vizibil abdomenul. În acest fel, tinerii părinți au vrut să le arate fanilor lor cum arată burtica după 8 luni de sarcină.

„Mai e puțin și vom fi cinci. @alice.cavaleru lucrează zi și noapte la noua membră a familiei noastre, iar pe mine recunosc că mă încearcă puțină gelozie pe legătura care se creează acum între ele două.”, a scris Vladimir Drăghia pe rețelele de socializare.

Vladimir Drăghia și-a mutat fetița la o altă grădiniță

Vladimir Drăghia a decis să-și mute fetița la altă grădiniță după ce i-a fost cerută o taxă suplimentară pentru cadourile de Moș Crăciun. Actorul le-a povestit fanilor lui din mediul online că, pe lângă zecile de mii de euro pe care le-a oferit anual, i-au fost ceruți bani suplimentari pentru cadourile de Crăciun care au fost oferite copiilor.

„Sper să nu mă surprindă azi, pentru că este prima zi în summer camp, am schimbat grădinița… Și am puține emoții. Am schimbat-o în primul rând pentru că este în vacanță, și apoi intră în clasa pregătitoare… Pot să vă zic.. pentru că la fosta grădiniță mi-au cerut «taxă de Moș Crăciun»! Fiind o grădiniță privată… Deci pe lângă facturile aferente… I-am întrebat dacă glumesc. Și au zis că nu, că trebuie să le dea cadouri. Și le-am spus că dacă vor să le dea cadouri cer părinților bani?! Și din punctul acela am schimbat grădinița. Au pierdut câteva zeci de mii de euro pentru acea «taxă de Moș Crăciun»!”, a declarat Vladimir Drăghia, conform ciao.ro.