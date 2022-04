Vladimir Drăghia va fi tată pentru a doua oară! Cum a pregătit-o pe fiica lui, Zora? "Am tatonat terenul" | EXCLUSIV

In articol:

Vladimir Drăghia a cunoscut celebritatea pe vremea când era un burlac extrem de râvnit, având o emisiune pe tema asta.

Vladimir Drăghia, impresii despre venirea pe lume a celui de-al doilea copil

De asemenea, acesta a și câștigat un concurs celebru de supraviețuire, unde a luptat din greu pentru marele premiu. Vladimir Drăghia se bucură de o familie minunată, pregătindu-se să devină tată pentru a doua oară.

Vladimir Drăghia și Alice vor deveni, în scurt timp, părinți pentru a doua oară. Doar 5 luni îi mai despart până când își vor ține în brațe fiul sau fiica. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, Vladimir ne-a spus cum așteaptă marele moment și dacă crede că se va schimba ceva odată cu măriea familiei.

"Mai sunt 5 luni până voi deveni tată pentru a doua oară și cu siguranță vor fi lucruri care se vor schimba. Sperăm ca schimbările să fie în bine și dacă nu vor fi neapărat în bine, le vom face noi să fie, așa cum decurge viața, e până la urmă natural. Așteptăm să vedem ce se întâmplă.", a declarat Vladimir Drăghia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Vladimir Drăghia dezvăluie ce concurent susține de la Survivor România 2021! Un Faimos l-a cucerit iremediabil: „Este preferatul meu!”

Citeste si: Cine este bărbatul care a ajutat-o pe Elena Udrea să părăsească țara- kfetele.ro

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Cum a pregătit-o Vladimir Drăghia, pe fiica lui, pentru venirea pe lume a lui bebe

Alice și Vladimir mai au o fiică pe nume Zora. Aceasta este micuță și nu prea înțelege ce se întâmplă acum în viața ei, însă, cert e că a fost pusă la curent cu venirea pe lume a lui bebe.

Vladimir Drăghia ne-a povestit cum au pregătit-o înainte de a-i da vestea cea mare și cum a reacționat micuța.

"Noi am început pregătirile cu Zora, am început să o pregătim și dacă e fată și dacă e băiat, să nu se supere. Încă dinainte să rămână Alice însărcinată, cumva am tatonat terenul și am întrebat-o dacă vrea surioară sau un frate și acum zice că da. Bineînțeles, zice multe lucruri, dar vedem cum a fi. Nu suntem primii părinți care fac doi copii, Mergem așa cu valul. E ceva natural, mi se pare că nu ar trebui să ne pregătim atât de mult pentru ceva ce vine firesc. Așa suntem toți oamenii de pe planeta asta, așa am fost născuți. Eu nu am avut frați, surori, dar soția mea are o soră. Nu mi se pare nimic extraordinar, de asta nici nu iau măsuri extraordinare.", a mărturisit, Vladimir Drăghia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Vladimir Draghia si Alice Cavaleru au castigat un autoturism la „Roata Norocului” pentru o familie aflata in dificultate! „Ne bucuram ca am putut fi o unealta a sortii!

Se teme Vladimir Drăghia de momentul nașterii celui de-al doilea copil?

Venirea pe lume a unui copil implică multe lucruri. Pe lângă bucuria imensă, intervin și temerile care pe mulți îi copleșesc. Vladimir Drăghia a explicat cum se manifestă acest sentiment în viața lui și cum privește el, de fapt, evenimentul în sine.

"Temeri întotdeauna există, la un nivel subconștient, dar eu încerc pe cât posibil să nu mă gândesc la ele și să îmi dau seama că, de fapt, nu avem vreo putere asupra felului în care funcționează lucrurile acestea și că tot ce putem face noi este să avem o viață sănătoasă și să ne bucurăm de tot ce ne oferă ea.", a spus Vladimir Drăghia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.