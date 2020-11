Vladimir Găitan a trăit cu o depresie profundă în ultimii ani din viață. ”Îmi doresc să mor. Văd în moarte o binemeritată odihnă”

Vladimir Gaitan a fost bolnav timp de 30 de ani

Vladimir Găitan a mărturisit, într-un interviu, că avea momente de depresie în care își dorea să moară. Actorul a fost diagnosticat în urmă cu 3 decenii cu o boală incurabilă, care l-a măcinat în fiecare zi. La vremea respectivă i s-a spus că poate face în orice moment accident vascular cerebral.

Găitan: ”Am obosit”

In articol:

”Nu mi-e frică de moarte. Mă crezi că am stări de depresie şi-mi doresc să mor? Am obosit. Văd în moarte o plecare într-o odihnă binemeritată. Am fost şi sunt un tip foarte activ, dar tot ce se întâmplă în jurul nostru îmi creează o stare de nesiguranţă şi o depresie îngrozitoare. N-am garanţia zilei de mâine. Uită-te, am o căsuţă frumoasă, o curticică de 60 de metri. Nu mă găseşti cu zeci de hectare, e doar o casă cu trei dormitoare, dar nu pot să rezist, am scos-o la vânzare, pentru că nu ne mai permitem s-o întreţinem”, a povestit Vladimir Găitan într-un interviu pentru Adevărul.

Vladimir Găitan obosise să se lupte cu viața

Citeste si: Fenomenul meteo care a uimit România! Imagini rare. Ce spun specialiștii despre cauze - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Găitan recunoștea la vremea respectivă că e dezamăgit de modul în care societatea românească se degradează și că dacă ar fi avut putere, ar fi plecat din țară de mult vreme.

Citeste si: Ea e fiica lui Vladimir Găitan! Gloria este actriță și a apucat să joace alături de tatăl său

Citeste si: Cea mai arzătoare dorinţă a actorului Vladimir Găitan nu s-a îndeplinit "Sper să mai trag de mine câţiva ani, măcar vreo 2-3"

Actorul, umilit la coadă la Fisc

”Cel mai greu e de trăit cu societatea, cu sistemul bolnav, care te dispreţuieşte şi simţi dispreţul ăsta zi de zi. Pe mine nu mă sperie moartea. Tot ce-mi doresc e să nu mă doară. Doar familia o regret. Uite o întâmplare care te deprimă. Mă roagă fiul meu, care trăieşte la Londra şi e fericit, să mă duc la Fisc să iau o hârtie care să demonstreze că şi-a plătit impozitele. Simplu ca bună ziua. Mă duc la o funcţionară. Nu spun cum mi-a vorbit şi cu ce dispreţ m-a tratat. M-a trimis de la Ana la Caiafa, am umblat două săptămâni prin tot oraşul, am scos nişte hârtii care erau greşite toate, pentru ca în final să aflu că tot de la respectiva funcţionară trebuia să iau hârtiile. M-am dus iar în biroul ăla, după două săptămâni în care am umblat ca un idiot şi am vrut să-i cad în genunchi. Era cu şefa ei, care stătea pitită după un vraf de dosare. Şi i-am spus: „Doamnă, vreţi să vă cad în genunchi, să vă spăl pe jos? Spuneţi-mi!" Şi cu un ton plin de dispreţ îmi zice: „Daţi încoace hârtia aia!" Şi în zece minute mi-a dat actul. Păi să nu vrei să mori? Când după o viaţă de muncă ajungi în situaţia asta, să fii în pericol să-ţi pierzi agoniseala de-o viaţă?”, a mai spus Vladimir Găitan în urmă cu 9 ani.