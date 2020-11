Vladimir Găitan, declarații emoționante: ”Simt că sfârşitul îmi e aproape”

Vladimir Găitan

Cu puțin timp înainte să apară noul coronavirus pe teritoriul României, celebrul actor a declarat în cadrul unui eveniment că sfârșitul lui este aproape, ba mai mult decât atât, Vladimir Găitan și-a exprimat dorința de a nu rata aniversarea teatrului. De asemenea, actorul a precizat că este fericit că a jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului și că nu a fost uitat.

”Simt că sfârşitul îmi e aproape, de aceea nu vreau să ratez aniversarea teatrului, un eveniment de o asemenea anvergură. Iubesc acest teatru şi am fost ani de zile pe scena lui. Mă bucur că aici joacă şi fiica mea. Când am debutat a fost angajat şi un pompier, care la o primă repetiţie s-a urcat pe scenă şi i-a luat ţigara din gură unui coleg. A fost imediat dat afară că a îndrăznit aşa ceva. Mă bucur că am jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului şi că nu am fost uitat”, a declarat celebrul actor la vremea respectivă.

Vladimir Găitan a sărbătorit anul acesta 73 de ani de viață.

Vladimir Găitan se lupta de mulți ani cu cancerul. În plus, încerca să înfrunte boala făcând periodic transfuzii de sânge și cu medicamente pe care trebuie să le ia fără greșeală. Cadrele medicale nu îi dădeau speranțe, pentru că celebrul actor avea cancer de sânge. Stare de sănătatea a lui Vladimir Găitan se agrava pe zi ce trece.

Sursa: Impact.ro