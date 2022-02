Vladimir Putin, mișcarea care sperie Europa! A semnat decretele în direct: „O rachetă ar ajunge în doar 35 de minute. Au scuipat pe avertismentele noastre”

In articol:

Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat că decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște independența regiunilor Lugansk și Donețk reprezintă o „încălcare flagrantă” în ceea ce privește dreptul internațional și suveranitatea Ucrainei.

„Această decizie este în mod evident contrară dreptului internaţional. Este o încălcare flagrantă a suveranităţii şi independenţei Ucrainei, este o renegare a Acordului Minsk”, a declarat Boris Johnson.

Vladimir Putin a oferit declarații cu privire la situația Ucrainei și, implicit, a abordat subiectul legăturii istorice dintre Kremlin și Kiev, cât și subiectul URSS. De asemenea, și-a motivat alegerea de recunoaștere a Republicilor Populare Donețk și Lugansk, urmând ca la sfârșitul conferinței de presă să semneze actul în direct.

„Dragi cetățeni ai Rusiei, dragi prieteni, subiectul discursului meu îl reprezintă evenimentele din Ucraina și de ce este atât de important pentru noi, pentru Rusia. Situația din Donbas a devenit din nou critică, acută. Astăzi mă adresez direct dvs. nu numai pentru a evalua ceea ce se întâmplă, ci și pentru a vă informa despre deciziile luate, despre posibilii pași în această direcție. Va trebui să vorbim în detaliu și în detaliu. Problema este foarte serioasă. Ucraina nu este doar o țară vecină, sunt apropiații noștri, ne leagă istoria, avem rude acolo, oameni legați de noi prin sânge. (…) Trecutul nu îl schimbi, dar noi trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Nu dau vina pe nimeni. Astăzi vreau să spun cum s-a întâmplat. Este un fapt istoric ceea ce s-a întâmplat. Lenin este arhitectul Ucrainei. (…) Încă cu doi ani înainte de destrămarea URSS, soarta sa era deja decisă.”, a declarat Vladimir Putin.

Vladimir Putin: „Ucraina ne-a şantajat permanent cu energia”

„Rusia și-a ajutat partenerii din țările independente, inclusiv Ucraina, care a început să ceară tot felul de ajutoare din partea noastră și, cu tot respectul, l-am trimis, dacă e să vorbim despre energie, beneficii aplicate preferențial. Autoritățile ucrainene doreau să aibă toate beneficiile dar niciun fel de responsabilitate sau datorie. Este suficient să ne amintim amenințările permanente din partea autorităților ucrainene în legătură cu energia și cum ne șantajau în legătură cu energia, încercând să obțină tratament preferențial.”, a declarat Vladimir Putin.

„Ucraina refuza să recunoască toate legăturile istorice. (…) Este important să înțelegem că Ucraina niciodată nu a avut tradiții consistente, consecvente cu a fi o adevărată națiune, așa că au copiat modele străine. Și-au urmat interesele lacome care nu au legătură cu interesele populației. Guvernanții nu au acționat în interesul cetățenilor ucraineni. Nu are de-a face cu a oferi condiții mai bune de trai, ci cu a răspunde nevoilor Vestului și de a ascunde miliardele de dolari furate. Oligarhi din Ucraina veneau la putere candidând pe idei populiste. Ajungeau la putere cu votul sincer al oamenilor care credeau în schimbări. Le promiteau multe, dar acționau sub controlul radicalilor. Radicalii au exagerat, pretențiile lor au crescut an de la an. Suveranitatea Ucrainei a devenit o speculație, iar politicul devine doar o cortină pentru acoperirea intereselor acestor orligarhi. În Ucraina corpuția a ajuns la cote maxime, este pe toate sectoarele.”, a mai declarat Vladimir Putin.

Vladimir Putin: Ucrainenii nu au bani să-şi plătească facturile

„Milioane de dolari au ajuns în buzunarele lor atunci când a fost Maidanul. Nu le-a păsat de oamenii care au murit. Radicalii au acaparat puterea în Ucraina. (…) Acești infractori nu sunt pedepsiți, dar noi îi știm după nume și îi voi găsi. Maidanul nu a adus democrația în Ucraina, a înrăutățit toată situația. La 8 ani de atunci Ucraina este în plină criză economică. Oamenii pleacă peste hotare în număr foarte mare. Ei nu au bani să își plătească facturile. De ce se întâmplă asta? Pentru că s-au pierdut mii de locuri de muncă. Oamenii nu au din ce trăi. Totul în condițiile în care înainte era nu doar mândria Ucrainei, ci mândria URSS. Ucraina a fost sărăcită în acești ani. A fost preluat controlul asupra celor mai importante companii din țară. (…) Se maschează totul și se spune că este făcut pentru îndepărtarea corupției, dar cele mai importante instituții sunt în continuare corupte. Se face un curs de asimilare, de dezrusificare. Rusii sunt goniți, limba rusă este gonită. Cetățenii ruși au început să fie respinși. (…) Cei din Donbas și-au făcut alegerea, să fie aproape de Rusia. Kievul nu are ce face. Oamenii au ales”, a declarat Vladimir Putin.

„Dacă Ucraina va avea aceste arme, situația în lume, în Rusia se va schimba categoric. Nu putem să nu reacționăm. Este o amenințare”

„Prin susținerea militară din alte țări Ucraina s-a pregătit de intervenții militare. În plus, știm că vor să aibă propriile lor arme nucleare.(…) Dacă Ucraina va avea aceste arme, situația în lume, în Rusia se va schimba categoric. Nu putem să nu reacționăm. Este o amenințare. (…) În ultimii ani, sub pretextul unor exerciții militare, aproape mereu au fost trupe militare NATO. SUA și NATO au venit pe teritoriul Rusiei, folosindu-l ca pe un teatru pentru posibile acțiuni militare. (…) În anii următori sunt programate alte astfel de exerciții comune. Este clar că NATO încearcă să își intensifice sub acest pretext prezența militară în Ucraina. (…) SUA a încercat să facă asta în Crimeea, dar nu i-a reușit pentru că oamenii s-au împotrivit.”, a declarat Vladimir Putin.

„Intrarea Ucrainei în NATO este direct o amenințare pentru Rusia”

„Da, fiecare țară are dreptul să facă alianțe militare cu cine vrea, dar Ucraina are responsabilitatea să nu își asigure securitatea strategică amenințând alte țări. Intrarea Ucrainei în NATO este direct o amenințare pentru Rusia. (…) NATO încearcă să ne convingă că ei nu sunt o amenințare pentru Rusia, dar noi știm valoarea acestor cuvinte. (…) Spun ceva ce nu am spus niciodată. Acum câțiva ani l-am întrebat pe Blinken cum ar fi dacă Rusia ar intra în NATO. Nu voi spune răspunsul complet, dar răspunsul SUA ne-a surprins. (…) Nu vreți să fiți prieteni cu Rusia, ok, dar de ce să ne faceți dușmani?”, a declarat Vladimir Putin.

„Rusia este anunțată ca fiind principalul dușman al SUA și NATO, e scris în documente, iar pentru a se înlătura dușmanul, va fi folosită Ucraina.(…) Dezvoltarea unor baze NATO în Ucraina le va da puterea de a controla spațiul aerian, de a avea rachete în Europa și dincolo de Munții Ural.

„Am decis să recunoaștem independența Republicilor Populare Donețk și Lugansk”

„O rachetă ar ajunge în doar 35 de minute până la Moscova. (…) Ei au scuipat pe avertismentele noastre, atunci când le-am spus să oprească extinderea. (…) Rusia optează pentru rezolvarea problemelor prin negocieri, pe cale diplomatică, am mai spus asta. (…) Noi cerem ca NATĂ să nu se mai exstindă, să nu aibă sisteme ofensive. Aceste cereri au fost ignorate. (…) Poziția lor nu s-a schimba, ni se trimit aceleași răspunsuri. Încearcă să ne șantajeze cu noi sancțiuni. Țelul este unul: să oprească dezvoltarea Rusiei. O fac doar pentru că existăm. O spun direct, în contextul în care cererile noastre au fost ignorate de SUA și NATO, Rusia are dreptul de a întreprinde măsuri pentru asigurarea securității sale. Exact asta vom face. (…) Cât despre situația din Donbas, atacurile acolo s-au intensificat în ultima vreme. Oamenii de acolo sunt în pericol. (…) Am decis să recunoaștem independența Republicilor Populare Donețk și Lugansk, actele vor fi gata în curând. Le cerem să înceteze atacurile în Donbas. Vor fi pe conștiința lor.”, a declarat Vladimir Putin.