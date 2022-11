Vlăduța Lupău a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Problemele care nu-i mai dădeau pace :„Mă doare încontinuu”

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate și iubite cântărețe din România. Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie împlinită și fericită. Alături de partenerul său de viață, artista are un bebeluș de care se bucură zi de zi.

Recent, Vlăduța Lupău a cerut ajutorul fanilor ei de pe rețelele de socializare. Artista avea dureri mari și a cerut recomandări de clinici de la urmăritorii ei din mediul online.

Vlăduța Lupău a ajuns de urgență pe mâna medicilor

Într-o postare pe pagina sa de Instagram, Vlăduța Lupău le-a cerut ajutorul fanilor săi. Aceasta se află la București de câteva zile și a avut nevoie de recomandări pentru o clinică dentară care să o ajute cu problema ei, care nu-i mai dădea deloc pace.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Se pare că artista se confrunta cu dureri crunte în partea stângă a gurii. Nu a mai putut suporta și a ajuns de urgență la o clinică din Capitală.

Înainte de a ajunge în cabinetul medicului, Vlăduța Lupău s-a filmat pe holurile clinicii și s-a confesat comunității sale numeroase de pe rețelele de socializare.

„ Ia să vedeți un pacient care a ajuns de urgență la o clinică dentară. A fost cea mai recomandată de voi, sper că m-ați trimis pe mâini bune. De dimineață, în loc să stau să-mi văd de treabă, am mers și mi-am făcut o radiografie la dinți, după am făcut o mică pauză și am venit aici să vedem despre ce este vorba. Mă doare încontinuu partea stângă de aseară, abia închid gura. Sper să nu fac febră și alte chestii și am venit să văd, plus că mi s-a dezlipit și contenția. Eu am purtat ani la rând o contenție, după ce am avut aparat dentar”, a explicat Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

După câteva investigații, cântăreața și-a anunțat fanii că totul s-a rezolvat, problema fiind cu un molar de minte, care trebuie scos: „ Nu mor caii, când vor câinii. Nu este nimic grav.”, a transmis vedeta, râzând, pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, Vlăduța Lupău a fost mulțumită de serviciile clinicii, declarând că este foarte pretențioasă în aceste situații: „Chiar am venit pe mâini profesioniste. Sunt pretențioasă tare când vine vorba de dentiști!”, a adăugat vedeta.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]