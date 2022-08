Vlăduța Lupău a ajuns pe masa de operație. De ce boala a suferit artista înainte de a rămâne însărcinată: ”Nu are leac prin tratament”

In articol:

Vlăduța Lupău duce acum viața la care a visat mereu. Este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, piesele sale ajungând mereu în topurile muzicale, este soție, iubește și este iubită și în curând va deveni pentru prima dată mamă, urmând să aducă pe lume un băiețel.

Însă, până ca viața ei să ajungă în acest punct, artista a trecut prin multă suferință. Pe lângă faptul că a pierdut două sarcini, tragedii pe care mulți ani le-a ținut doar pentru ea, Vlăduța Lupău s-a luptat și cu o boală crâncenă.

Vlăduța Lupău a fost diagnosticată cu endometrioză

Soția lui Adi Rus a dezvăluit că în trecut a fost diagnosticată cu endometrioză, o boală tot mai des întâlnită în rândul femeilor și destul de greu de depistat.

Vedeta spune că ani la rând s-a luptat cu acest diagnostic, fiind nevoită, pentru a scăpa de boală, să ajungă chiar pe masa de operații.

Ea spune că doar așa se vindecă endometrioză, deși, a ținut să menționeze Lupău, există și în acest caz riscul ca boala să recidiveze.

„În urma mai multor analize, am descoperit că am endometrioză. Nu mai sufăr, m-am tratat. Dar, până să-mi tratez această boală, multe fete mi-au zis că trec prin ce am trecut eu, le sfătuiesc așa. Eu am trecut, până la decizia de a mă opera, pentru că boala asta, cumva, nu are leac prin tratament. Acum, nu sunt eu medic, dar eu am fost la mai mulți medici, până am ajuns să mă duc la operație. Endometrioza este o boală a secolului la femei care nu are o deslușire. Și ea tot crește. Și, mai mult decât atât, chiar dacă o operezi, are șanse să recidiveze”, a mărturisit Vlăduța Lupău.

Endometrioza, spune viitoarea mămică a showbiz-ului, este o boală care le pune pe femei la mare încercare atunci când își doresc să devină mame.

Vlăduța Lupău mărturisește că a avea endometrioză și a-ți dori în același timp să faci un copil poate fi o chestiune de miracol, cazurile cu succes fiind foarte rare.

”Dacă îți dorești un copil și ai această boală, nu prea ai cum să stai să te bazezi că o sa faci tratament și o să fie bine. Deși sunt cazuri, probabil mai puține, care au reușit să rămână însărcinate și având această boală”, a adăugat artista.