In articol:

Vladuta Lupau si sotul ei au anulat nunta. Artista de muzica populara si fotbalistul de la Cluj ar fi trebuit sa se casatoreasa religios ieri, pe 30 aprilie. Din cauza pandemiei de coronavirus, Vladuta si Adrian Rus au fost nevoiti sa amane ceremonia religioasa si petrecerea grandioasa pe care o pregatisera pentru sutele de invitati.

Vladuta Lupau si Adi Rus au amanat nunta din cauza pandemiei de COVID-19

"In rochie alba de mireasa... Asa trebuia sa fie ziua de azi (n.r. joi, 30 aprilie 2020)", a scris indragita cantareata de muzica populara si de petrecere Vladuta Lupau pe contul sau de Instagram, in dreptul unei fotografii in care poarta alb si are un imens buchet de lalele frumos colorate.

"Azi trebuia sa fie dansul nostru alãturi de invitati,noi l-am exersat azi si sigur o sa iasã bine la petrecerea nuntii noastre", a postat pe contul sau oficial de Instagram si Adi Rus, sotul Vladutei Lupau.

Vladuta Lupau si fotbalistul Adrian Rus s-au casatorit civil anul trecut, iar la sfarsitul lunii aprilie ar fi trebuit sa faca nunta. Din cauza pandemiei de coronavirus, cei doi soti au fost nevoiti sa puna pe hold planurile si sa reprogrameze pentru o data ulterioara marea petrecere data in cinstea frumoasei lor povesti de dragoste. Nasi le sunt Olguta Berbec si sotul ei, Remus Novac. MC la nunta ar fi trebuit sa fie omul de radio si televiziune Mihai Morar, nasul de cununie al nasilor Olguta Berbec si Remus Novac

"Nunta nu e anulatã,

Ea este doar amânatã,

Programãm o altã datã,

Sã putem sã o facem latã", a explicat mirele.