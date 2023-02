Vlăduța Lupău a anunțat că nimic nu mai e la fel în viața ei! Ce se întâmplă de câteva luni?! A povestit abia acum: „Nu m-am gândit că o să se întâmple asta”

In articol:

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, povestindu-le acestora

atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Vlăduța Lupău le-a dezvăluit fanilor că nu se aștepta ca viața ei să se schimbe radical în ultima perioadă, mai ales de când a devenit mămică, pentru că dacă până de curând luni dimineața, după un weekend plin de evenimente se trezea destul de târziu, din cauza nopților pierdute, ei bine, în prezent, cântăreața a mărturisit că acum ziua începe dis-de-dimineață pentru ea.

„Îmi fac bagajul să plec” Vlăduța Lupău a dat vestea care a surprins pe toată lumea, după ce planurile i-au fost date peste cap! Dovada că artista are o relație specială cu fanii ei: „Am avut curaj”

„Săptămână frumoasă, dragilor! Vreau să vă spun că niciodată m-am gândit eu că lunea dimineața o să mă trezesc eu pe la 7, pe la 8, pe la 9, pentru că eu aveam un program destul de relaxant lunea, mă rog, și în orice dimineață până la 11-12 nu mă trezeam. Bine, asta nu înseamnă că sunt o putoare, pentru că aveam nopți pierdute de joi până duminică-luni. Ei bine, sunt forță, forță nucleară. În viața mea nu m-am gândit că o să se întâmple chestia asta și că o să mi se schimbe într-adevăr viața cu orele acestea de dimineață.”, le-a spus Vlăduța Lupău fanilor de pe Instagram.

Citeste si: Alina Gorghiu, rupe tăcerea despre scandalul plagiatului în care numele său a fost implicat: ”Erau niște pasaje care se regăseau și în alte lucrări” Cum a premeditat Președintele Interimar al Senatului ce va urma- kanald.ro

Citeste si: Momentul în care un autoturism se izbește frontal de o ambulanță, în curbă, rănindu-l grav pe șofer- stirileprotv.ro

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Problemele cu care Vlăduța Lupău s-a confruntat după naștere

Vlăduța Lupău a intrat în sufletele fanilor ei prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Citește și: Ce a găsit Vlăduța Lupău în mașina lui Adi Rus?! Soțul ei nu era de față când a făcut descoperirea. Nu s-a putut abține să nu facă asta public

Citeste si: ”Urlă în gura mare că ei se iubesc.” Lia Bugnar, mesaj cu subînțeles pentru Anghel Damian și Theo Rose?!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 februarie 2023. Sărbătoare mare azi: Ce mare sfânt este celebrat?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Șoc total pentru Cansu Dere! Fratele actriței, Arda Dere, împuscat într-un atac armat- radioimpuls.ro

Vedeta a fost totdeauna sinceră față de admiratorii săi, iar în urmă cu ceva timp, aceasta le-a povestit că s-a confruntat cu câteva problemele de sănătate după naștere, printre care căderea părului, dar și dureri de articulații și oase, motiv pentru care n-a mai stat pe gânduri și a făcut o programare la reumatologie, pentru a vedea dacă totul este în regulă.

”V-am zis la un moment dat că la trei luni după ce am născut, m-au apucat: mi-a căzut părul și încă îmi cade, m-au durut articulațiile, mâinile, oasele, toate. Și tot atunci am și ”oprit” și alăptarea la sân. Și am tot stat, am tot stat, dar a venit timpul să vin la control, la reumatologie. Sper să nu mă fi apucat ceva și sper să fie doar din lipsă de vitamine”, a spus Vlăduța Lupău, pe contul său de Instagram.