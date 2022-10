Vlăduța Lupău a anunțat ce va face cu banii strânși la botezul fiului ei! Artista se gândește la o achiziție de sute de mii de euro: „Am văzut foarte multe vedete făcând asta”

In articol:

Vlăduța Lupău se declară o femeie împlinită. Artista a devenit mămică în urmă cu doar câteva luni, iar recent și-a creștinat fiul, pe Iair. Părinții micuțului au organizat fericitul eveniment în cel mai mic detaliu, iar petrecerea a fost una reușită, invitații distrându-se pe cinste.

Ei bine, la scurt timp după botezul lui Iair, Vlăduța Lupău a venit și cu o serie de declarații despre ce va face cu banii pe care i-a strâns la fericitul eveniment. Așadar, artista spune că s-a consultat cu soțul său, Adi Rus, dar bineînțeles, au cerut părerea și altor părinți, așa că împreună au decis să investească banii respectivi într-un apartament în Dubai, imobil de care Iair se va bucura atunci când va crește.

”După botezul superb pe care Iair l-a avut, ne-am hotărât, împreună cu tăticul, să îi punem toate economiile lui deoparte. Și, căutând informații de la prietenii noștri care sunt părinți ce fac ei pentru copiii lor, am primit o sugestie foarte importantă, și anume să investim banii într-un apartament în Dubai. Am văzut foarte multe vedete făcând asta”, a declarat Vlăduța Lupău, pe Instagram.

Vlăduța Lupău, Adi Rus și fiul lor, Iair [Sursa foto: Instagram]

„Fiind la primul copil, nu știi exact ce ai de făcut”

Nu de mult, Vlăduța Lupău și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre perioada frumoasă pe care o traversează, aceea de când a devenit mămică pentru prima dată.

Artista susține că, într-adevăr, există numeroase momente frumoase în această perioadă, însă este și foarte greu, având în vedere că este primul copil și uneori sunt și situații în care nu știe ce să facă. Așa s-a întâmplat și în urmă cu ceva timp, atunci când artista și Adi Rus s-au panicat din cauza bebelușului lor, căci a început să plângă fără oprire, iar cei doi părinți nu înțelegeau ce se întâmplă.

”Perioada asta de început e frumoasă și ea, însă pot spune că este și foarte grea, iar cine mă contrazice minte! Fiind la primul copil, nu știi exact ce ai de făcut. Am avut un singur moment de panică, într-o seară, când eu eram la casă, făcând curățenie, iar Iair a rămas cu tăticul la apartament… și a început să plângă mai puternic decât eram obișnuiți. Am venit rapid acasă și, în final, plângeam toți trei. Am trecut peste și am înțeles că nu mai trebuie să ne panicăm, pentru că sunt lucruri normale… iar dacă plânge nu e ca și cum se întâmplă ceva tragic. Nu este gălăgios decât când îi este foame. Atunci e ca și cum nu mai există lapte pe lumea asta… așa circ face. Îi tot explic: Stai, mami, că nu s-o gătat laptele, imediat vineee!'… pentru că cine are copil știe exact”, a spus Vlăduța Lupău, notează Viva.

