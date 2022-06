Vlăduța Lupău a mers la medic pentru a-și vedea bebelușul, dar ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce s-a văzut la ecografie? „Azi... când să-i văd și eu fățuca”

In articol:

Peste puțin timp, Vlăduța Lupău va avea ocazia să-și cunoască băiețelul pentru prima dată. Tânăra mămică este foarte entuziasmată și extrem de nerăbdătoare să-și țină bebelușul în brațe. Ultima dată când a fost la medic, artista le-a povestit admiratorilor ei că trebuia să-i vadă fața la ecograf, însă acest lucru nu a fot posibil, pentru că a avut loc

ceva neașteptat.

Ușor, dar sigur, Vlăduța Lupău primește în viața ei tot ceea ce și-a dorit. În scurt timp va deveni mamă pentru prima dată și va locui în casa visurilor sale alături de soțul ei, Adi Rus. Cântăreața beneficiază de tot ajutorul familiei sale, considerându-se o femeie foarte norocoasă.

Vlăduța Lupău a mers la medic să-și vadă bebelușul

Pentru a se asigura că totul este în ordine și că sarcina decurge în parametri normali, Vlăduța Lupău merge periodic la medic pentru consultații. De data aceasta, micuțul i-a jucat feste mamei sale, se pare, pentru că nu s-a lăsat deloc văzut, spre amuzamentul artistei. În urma vizitei la medicul ei, artista le-a arătat cum stătea bebelușul ei în burtică, motiv pentru care i-a fost imposibil să-i vadă fața la ecograf, cu toate că și-ar fi dorit foarte mult.

Citeste si: Vlăduța Lupău, detaliu uimitor despre sarcină! Ce a mărturisit despre numele bebelușului? Puțini părinți aleg să facă asta

Citeste si: Gabriela Firea, criticată dur pentru ținuta purtată la cununia Ralucăi Pastramă! „Rochia zici că este cumpărată de la piaţă!"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Așa stătea bebelușul meu azi... când să-i văd și eu fățuca. Așa figuri”, a postat Vlăduța Lupău pe Instagram.

Vlăduța Lupău, prezentă pe șantier în orice moment

În această perioadă, Vlăduța Lupău se află, în cea mai mare parte a timpului, pe șantier, pentru a încerca să ajute la terminarea tuturor lucrărilor până ce micuțul ei băiețel va veni pe lume. Cu toate că a întâmpinat unele dificultăți în procura materialele pe care ea și le dorește, speră ca aceste probleme să se rezolve cât mai repede.

Citeste si: Când urmează să nască Vlăduța Lupău. Cântăreața de muzică populară a anunțat că este însărcinată

În ciuda faptului că este însărcinată, Vlăduța Lupău nu se dă înapoi de la muncă. Din contră, e prezentă constant pe șantier, alături de muncitorii ei.

„ Sunt omul șantierului. De câteva zile sunt în toate magazinele: de marmură, de quarț, de obiecte sanitare... Cine e în șantier așa ca noi știe că toate comenzile durează minim 8 săptămâni.(...) Eu chiar am încercat să le comand pe toate din timp, însă mai am câteva chestii rătăcite și rămase și mă enervează. Și până nu le văd cu ochii mei, nu îmi plac. Am pățit. Au venit, au montat gresia, nu mi-a plăcut, au venit și au dat-o jos. Am comandat alta. ”, le-a mărturisit Vlăduța Lupău fanilor ei, într-un InstaStory.