Vlăduța Lupău dovedește că știe să fie extrem de sexy chiar și fără să poarte tradiționalele straie românești, cum ne-a obișnuit în calitate de solistă de muzică populară. Frumoasa cântăreață este protagonista unui scandal uriaș după ce s-a aflat că ar avea o relație extraconjugală cu saxofonistul ei, Armin Nicoară.

De curând, artista a lansat videoclipul piesei “Apa rece de izvor”, care intrat rapid în sufletele fanilor, la ora actuală piesa fiind un veritabil hit.

În filmarea , care se desfăsoară în decorurile de western ale unei case de profucție, Vlăduța apare călare pe un armăsar superb, cu care este extrem de tandră, îl mângâie cu afecțiule si își apropie obrazul de coama lui. De asemenea, artista apare la un moment dat îmbrăcată cu o rochie decoltată și foarte scurtă, în timp ce o ploaie torențială se stârnește din senin și o udă până la piele, extrem de HOT!

Iata, mai jos, videoclipul piesei.







Vlăduța Lupău, reacție-șoc la adresa bărbaților, pe scenă, în fața a sute de spectatori! Ce a putut să spună cântăreața | VIDEO



O filmare fabuloasă a ieșit zilele acestea la iveală, în care artista pare destul de agresivă cu spectatorii care au venit să o vadă în cadrul unui festival. Desi i se cere să cânte o anumită piesă, ea îi repede pe oameni cu replica tăioasă: “Vreți cu Mărie? No, s-o lăsăm. Am cântat și mai devreme! Vreți de 10 ori? Următoarea melodie lăsați-mă s-o aleg eu!”, a spus Vlăduța, răspicat.

După care i-a anunțat pe spectatori că va interpreta o piesă despre armată, ca atare le-a spus bărbaților din public faptul că melodia le va fi dedicată. “Domnilor, ati făcut armata, nu? Că dacă nu ați făcut armata, DRUMUl!”, a tranșat Vlăduța, în ideea că... dacă exista vreun bărbat în fața ei care nu s-a supus regimului militar, să facă bine să se ducă la arme.

Vlăduța Lupău, prima reacție după ce Leo de la Strehaia a confirmat relația ei cu saxofonistul Armin Nicoară! „Ce mă distrez!”

Paradoxal, fostul ei saxofonist, Armin, cel cu care Vlădița ar fi avut o relație nu se numără printre bărbații care au efectuat stagiul militar, acesta împlinind vârsta optimă de “înrolare” mult după ce s-a scos obligativitatea efectuării armatei in România.

Vlăduța Lupău a transmis un mesaj public pe pagina ei, după ce a fost implicată în scandalul cu saxofonistul Armin Nicoară.



Vlăduța Lupău se află în mijlocului unui scandal uriaș, după ce saxofonistul Armin Nicioară a dezvăluit că a avut o relație cu ea. Frumoasa artistă a negat vehement acuzațiile și a spus că între ea și fostul coleg de trupă nu a fost decât o prietenie. În plus, și soțul ei, Adrian Rus, i-a luat apărarea după ce zvonurile au apărut în presă.



Chiar și Leo de la Strehaia s-a implicat în acest scandal și i-a luat partea saxofonistului Armin Nicoară, acuzând-o pe Vlăduța Lupău că i-a fost infidelă soțului.



Mai exact, ne-a dezvăluit Leo de la Strehaia, el i-a văzut pe Vlăduța Lupău și pe saxofonistul Armin Nicoară, la București, chiar toamna trecută.



„Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrișor Rustem. Îmi amintesc că Vlăduța Lupău și Armin Nicoară au stat, atunci, în București, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră? Adică, mai toți cei care au fost la petrecerea la care au cântat au observat că sunt împreună, dar nimeni nu zicea nimic, se obișnuiește printre muzicanți să se mai lege o relație... Iar ei doi, trei zile, deși nunta a durat doar una, la București, singuri, singurei? Și se comportau și ca doi porumbei...”, ne-a mai spus Leo de la Strehaia.





„Oricum, eu îl susțin pe Armin Nicoară, mai ales că vreau să iasă adevărul la iveală”, a mai spus Leo de la Strehaia despre ce se petrece între Armin Nicoară și Vlăduța Lupău.





Vlăduța Lupău, prima reacție după ce Leo de la Strehaia a spus că a văzut-o cu Armin Nicoară

Vlăduța Lupău este hotărâtă să nu se lase afectată de scandalul sexual în care a fost implicată fără voia ei. A publicat două imagini din vacanța la munte și a scris și un mesaj, menit să demonstreze că totul merge bine pentru ea. „Ioi ce mă distrez ”, a scris Vldăuța Lupău în dreptul imaginilor în care zâmbește fericită.