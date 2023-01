Vlăduța Lupău, dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Cum se simt cântăreața și fiul ei, Iair: „Trebuie să avem grijă unii de alții.”

In articol:

În ultima perioadă, Vlăduța Lupău s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Astfel că, în urmă cu ceva timp, artista a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Acum, vedeta le-a spus fanilor din online care este starea sa de sănătate, dar și cum se simte fiul ei, Iair.

Vlăduța Lupău, despre actuala sa stare de sănătate

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi din țară. Vedeta este foarte activă în mediul online, acolo unde a strâns o comunitate impresionantă și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. Recent, cântăreața le-a transmis urmăritorilor care este starea sa de sănătate, după ce a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase și i s-a administrat antibiotic timp de câteva zile. Vlăduța Lupău s-a confruntat cu o răceală puternică și a încercat pe cât de mult a putut să stea departe de micuțul ei.

Vedeta a mărturisit că se simte mai bine acum, însă nu poate sta liniștită, întrucât fiul ei a început să aibă febră, deși l-a protejat. Iair este pentru prima dată răcit, iar Vlăduța Lupău este foarte îngrijorată și speriată.

''Sunt mai bine, nu știu cum am reușit să trec printr-o perioadă atât de scurtă, după ce am făcut antibiotic șapte zile. Problema este că, chiar dacă am stat la distanță de Iair s-a luat un pic și la el, sperăm să scăpăm ușor cu el.

Citește și: Vlăduța Lupău, imagini emoționante cu Iair, în ziua în care a împlinit 5 luni de viață. Micuțul crește pe zi ce trece: „Mi-am chemat prietenii să le dau de băut”

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

La el cumva e prima febră, mică, dar sper să scăpăm să nu fie nevoie de nimic și voi să aveți grijă de voi zilele astea că trebuie să avem grijă unii de alții.'', a declarat Vlăduța Lupău pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Story.

Vlăduța Lupău și fiul ei, Iair [Sursa foto: Instagram]

Vlăduța Lupău a fost internată, după ce s-a îmbolnăvit

Vlăduța Lupău s-a confruntat în urmă cu puțin timp cu probleme de sănătate. Cântăreața a avut febră destul de mare și dureri în gât, așa că a decis să meargă la spital. Vedeta a mărturisit că a făcut și un început de pneumonie și a fost nevoită să își administreze un tratament cu antibiotice.

Citește și: Vlăduța Lupău, adevărul despre operațiile estetice. A apelat sau nu artista la specialiștii în frumusețe: ”Fiecare face ce simte”

''O țin cu febră 39 și puroi în gât de câteva zile... Credeam că sunt voinică și îmi trece. M-am înșelat. Între timp am făcut și început de pneumonie... Sper să-mi revin repede cu tratamentul primit azi când m-am decis să merg la spital.

Nu stau lângă Iair, doar la depărtare și îmi pun două măști. Aveți grijă de voi că cică e o viroză puternică asta cu "roșu în gât'', a transmis Vlăduța Lupău, pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău și familia sa [Sursa foto: Instagram]