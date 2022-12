Vlăduța Lupău, imagini emoționante cu fiul ei, Iair, de primul Crăciun din viața micuțului. Culiță Sterp nu s-a putut abține și a intervenit

In articol:

De când a devenit mămică pentru prima dată, Vlăduța Lupău trăiește la intensitate maximă fiecare moment petrecut alături de micuțul Iair. Băiețelul a venit pe lume în urmă cu câteva luni, iar acesta este primul Crăciun din viața sa.

Cu această ocazie specială, artista a postat în mediul online o serie de imagini adorabile cu micuțul, fericită fiind că a devenit mămică.

Cu zâmbetul până la urechi, Vlăduța Lupău alături de partenerul și fiul său le-au făcut admiratorilor lor urări speciale de Crăciun. Sunt primele sărbători pe care cei trei le petrec în această formulă, așa că Vlăduța Lupău experimentează emoții de care nu a mai avut parte până acum în postura de mămică. Imaginile cu micuțul Iair au înduioșat pe toată lumea, dar și pe unele vedete de la noi din țară, cum ar fi Culiță Sterp, Olguța Berbec și Nicole Cherry, care s-au grăbit să le ureze, la rândul lor, Crăciun fericit.

Vlăduța Lupău, primul Crăciun alături de fiul ei

Vlăduța Lupău se simte o femeie forte norocoasă și apreciată de familia ei, dar și de admiratorii săi din mediul online. Cei 3 s-au fotografiat într-un cadru de poveste, specific sărbătorilor de iarnă, alături de micuțul Iair, care a afișat numai zâmbete în fotografiile cu mama sa.

„Primul Crăciun în 3 🤶🏼🧑🏻‍🎄🎅🏽❗️ Crăciun fericit dragi prieteni…cu drag Iair, Vlăduța și Adi!”, a scris Vlăduța Lupău în mediul online.

„Crăciun fericit dragilor, vă pupăm! 🤍”, a răspuns Culiță Sterp.

Vlăduța Lupău nu va cânta de Crăciun

Și anul acesta, Vlăduța Lupău respectă cu sfințenie regula de a rămâne în familie de Crăciun. Artista va avea parte de câteva zile binemeritate de relaxare, după ce o bună perioadă s-a plimbat prin toate colțurile lumii pentru a-și încânta fanii.

„Oficial m-am pus în pat și a început vacanța pentru mine. Nu cânt de Crăciun niciodată, nu cânt și nu voi cânta de Crăciun, este cu familia. Abia din 28 o să cântăm și de Revelion, după care o să-mi mai iau puțină pauză, pentru că, efectiv, de când am născut... nu știu, s-a aglomerat toată perioada asta din august încoace, botez, mutat la casă, turneu în America, turneu în Europa plus cântările din sezonul de final în România. Pe lângă asta am mai făcut și niște piese, videoclipuri, alergătură multă. Acum o să profit de sărbători la maxim, nici nu știu dacă o să stau pe telefon, sincer. Nici Crăciunul trecut n-am stat pe telefon, am stat doar și m-am jucat cu Ayana, acum o să stau cu familia. Vă zic de pe acum sărbători fericite. Vă iubesc.”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.