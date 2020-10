Vladuta Lupău, una dintre cele mai frumoase cântărețe

Frumoasa interpretă Vlăduța Lupău s-a speriat că a luat coronavirus. Ea a acuzat simptome specifice COVID-19, adică febră mai ridicată și stare proastă. Cântăreața a susținut un spectacol în condiții meteo neprielnice, iar acest lucru i-a provocat o răceală puternică. Din fericire pentru ea, nu a fost mai mult.

Vlăduța Lupău: ”Nu am coronavirus, am cântat în frig”

In articol:

”Nu am coronavirus sau vreun alt virus. Am cântat în frig, pe la terase, a și poluat, știți cum e când ești transpirat, te ia imediat. Am făcut febră, au fost câteva zile în care nu m-am simțit bine. Acum sunt bine, sunt în forță”, a declarat Vlăduța Lupău pentru Star Popular.

Vlăduța s-a speriat că a luat COVID

Vlăduța Lupău și-a mai speriat o dată apropiații, în acest an, după o situație oarecum asemănătoare. Interpreta de muzică populară a fost la un pas să fie evacuată din parcarea unei televiziuni unde era invitată, după ce paznicul instituției i-a luat tempetratura și a constatat că este un pic cam mare. Vlăduța nu s-a lăsat însă și a dat telefoane până ce producătorii emisiunii au trimis pe cineva după ea. Interpreta a ajuns în platou, iar în final s-a dovedit că fusese doar o alarmă falsă.

Și-a anulat nunta din cauza pandemiei

Cât de mult s-a ferit, Vlăduța a avut totuși de suferit din cauza coronaviruslui. Cântăreața a fost nevoită să-și anuleze petrecerea de nuntă cu fotbalistul Adi Rus, care era programată pe 30 aprilie, din cauza pandemiei. Cu o lună și jumătate înainte, România a intrat în stare de urgență iar oamenii s-au trezit închiși în case. De asemenea, evenimentele publice au fost complet interzise. Nunta ar fi trebuit să aibă loc la Cluj, iar cei doi miri stabiliseră că vor merge în luna de miere în Dubai. Evident, planurile lor au fost complet date peste cap de pandemie. Măcar, cei doi au putut să-și facă cununia civilă, la finalul anului trecut, așa că se pot considera oficial soț și soție.

Sursa: starpopular.ro