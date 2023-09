Vlăduța Lupău, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru marele eveniment din decembrie! Artista este extrem de emoționată: „ Am impresia că mai sunt câteva zile”

In articol:

Vlăduța Lupău a muncit mult pentru cariera sa, iar toată truda a dat și roade. Acum, artista se numără printre cele mai bune și apreciate soliste de la noi din țară și este foarte solicitată pentru concerte și evenimente.

Vlăduța Lupău se pregătește pentru concertul de Crăciun

În urmă cu câțiva ani, aceasta organiza un mare concert înainte de fiecare Crăciun, însă, din cauza pandemiei, acestea au fost anulate. Recent, cântăreața a anunțat că spectacolul ei preferat din an revine!

Perioada pandemiei a fost una foarte grea pentru toți artiștii, având în vedere că nu se mai puteau organiza niciun fel de eveniment. Înainte să se instaureze această perioadă, bruneta avea anual parte de un concert special care avea loc în perioada sărbătorilor de iarnă. În acest an, concertul special al Vlăduței revine pe scenă, iar ea are mari emoții, având în vedere că este pe ultima sută de metri cu pregătirile.

„ După o pauză de câțiva ani din cauza pandemiei, concertul meu revine pe scenă. Am emoții mari, chiar dacă cânt și mă întâlnesc cu mii de oameni săptămânal. Sper să vă placă tot ce vă pregătesc la această ediție... și să știți că pregăteala are loc zilnic de câteva luni:) acum sunt pe ultima sută și emoțiile cresc. Am impresia că mai sunt câteva zile... chiar dacă mai sunt trei luni.”, a scris Vlăduța Lupău pe Instagram.

Vlăduța Lupău, surpriză mare pentru fanii săi

În urmă cu doar câteva zile, Vlăduța Lupău anunța pe Instagram că pregătește o surpriză mare pentru fanii ei din mediul online.

Artista a dat de înțeles că este vorba de ceva ce are legătură cu viața ei profesională, însă nu a vrut să dezvăluie despre ce este vorba până a doua zi. Ulterior, a povestit că este vorba despre faptul că s-au pus la dispoziție mai multe bilete pentru concertul de Crăciun.

„Am reușit! Azi am avut întâlniri peste întâlniri și mâine o să vedeți, am și filmat un filmuleț pe care o să-l postez mâine la ora 12, am o surpriză pentru cei care... Pentru voi! Vedeți mâine, mâine, mâine. Vă pup!”, a spus Vlăduța Lupău, pe contul personal de Instagram.