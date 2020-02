Povestea amantlâcului Vlăduței Lupău cu saxofonistul ei s-a încheiat în mod fericit pentru frumoasa cântăreață. Ea și soțul ei nu doar că nu s-au despărțit, ba chiar relația lor pare mai puternică decât oricând.

De ziua de nașterea soțului ei, Vlăduța a lansat piesa ”Clipa fericirii”, în fapt o declarație superbă de dragoste către Adi. Acesta apare ca actor în clipul Vlăduței, însă imaginile din clip sunt chiar cele de la nunta celor doi, în fapt o reînoire a jurămintelor față de soțul ei.

Vlăduța și Adi și-au jurat iubire veșnică în fața ofițerului stării civile într-o pădure iar clip apar și imagini de la ceremonia religioasă a celor doi. Cei doi vin pe cai iar la final plantează simbolic un pom.

Soțul Vlăduței: ”...restul e pentru voi”

”De ziua soțului meu am dorit să îi fac un cadou pentru veșnicie. Așadar am ales una din cele mai frumoase melodii de dragoste și am luat cele mai frumoase imagini din ziua nunții noastre”, a scris Vlăduța Lupău.

Adi Rus a postat un link la noua piesă pe contul lui de socializare și a comentat cu ușoară ironie:a scris Adi Rus.