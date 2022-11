Vlăduța Lupău și-a îmbrățișat fiul pentru ultima dată și a plecat de acasă: „Inima mea e...” Vestea dată de artistă i-a emoționat pe fani

In articol:

Vlăduța Luăpu este în drum spre America în aceste momente, însă gândul și inima i-au rămas tot acasă, la micuțul ei băiețel, Iair. Cu toate că are motive de bucurie pentru că ajunge în partea cealaltă a lumii pentru a-și vedea fanii, artista cu un ochi plânge și cu unul râde, pentru că

dorul de băiețelul său o copleșește din ce în ce mai tare.

Încă de la prima oră a dimineții, Vlăduța Lupău a plecat împreună cu cumnata sa, Andreea Rus, la aeroport pentru a se îmbarca în avion. Cel puțin, aceasta a fost intenția celor două, pentru că au avut parte de peripeții încă din aeroport, după ce cântăreața a fost nevoită să plece de una singură în America, urmând ca Andreea Rus să se îmbarce într-un alt avion peste câteva ore, după ce a întâmpinat probleme cu actele.

Vlăduța Lupău, cu gândul la fiul său care a rămas în România

Despărțirea de fiul ei a fost foarte grea, însă a plecat cu inima împăcată pentru că știe că Iair se află pe mâini bune alături de tatăl său, Adi Rus.

Pentru a marca acest moment emoționant din viața ei, cântăreața a postat în mediul online o imagine din momentele în care își lua la revedere de fiul său, chiar înainte de plecarea în America.

„Ș-am plecat …departe!

Inima mea e 💔/❤️.”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul fotografiei cu micuțul ei fiu.

Adi Rus nu a trecut cu vederea postarea soției sale. În secțiunea de comentarii a liniștit-o, spunându-i că Iair este pe mâini bune și că, de asemenea, ca un mic „reproș”, a ținut să-i spună că ar fi putut oricând să rămână acasă și să aleagă să refuze vizita în America pentru a cânta fanilor ei de acolo.

„E cu tati, deci e pe mâini bune. Dacã ți-a trebuit să îți vezi fanii din America, noi ce putem face?!”, a spus Adi Rus în secțiunea de comentarii.

De ce a plecat de una singură Vlăduță Lupău în America?

Planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg și, din nefericire, Vlăduța Lupău a fost nevoită să meargă de una singură în America, după ce cumnata sa a fost dată înapoi în aeroport din cauza unor neînțelegeri, fiind nevoită să ia un alt zbor. Andreea Rus a explicat ceea ce s-a întâmplat în mediul online.

„Am primit foarte multe întrebări legate de ce s-a întâmplat, nu apuc să răspund la toate pentru că sunt ocupată să mă cert cu cei de la Luthansa. Eu am luat viza în 2019, înainte să mă căsătoresc, deci pe numele vechi. Acum am pașaport cu numele nou. La Ambasadă mi-au spus că nu este nevoie să îmi schimb viza, deoarece pot călători cu ambele pașapoarte (cel cu viza și cel cu numele nou+ certificatul de căsătorie în original la mine). Problema a fost ca la check-in la Lufthansa nu au putut să îmi genereze biletul până nu au sunat în Germania, cei din Germania în US și înpoi în România. Am primit ok-ul de la Lufthansa la ora 6:13, în condițiile în care eu am ajuns la aeroport la 4:30, și avionul a plecat la 6:20. Pentru că am pierdut primul zbor, nu am cum să le prind nici pe următoarele, iar cei de la Lufthansa nici nu m-au ajutat cu o soluție, au spus că nu au cum să mă pună pe alt zbor și că sunt șanse să mi se anuleze și returul pentru că nu am făcut prima parte din zbor, așa că mi-am cumpărat singură un alt bilet de avion și am să plec astăzi la ora 14. Vlăduța Lupău, așteaptă-mă.”, a spus Andreea Rus pe Instagram.