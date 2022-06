Vladuța Lupău și Adi Rus, cu un pas mai aproape de a-și îndeplini marele vis: ”Împlinim un an, nu mai avem mult”. Despre ce schimbare este vorba?

In articol:

Vlăduța Lupău și Adi Rus formează unul dintre cuplurile discrete ale lumii mondene, însă, uneori, când în viața lor se întâmplă lucruri mărețe, cei doi își bucură și fanii cu reușitele lor.

Astfel, pentru că de câteva luni au anunțat că vor fi pentru prima dată părinți, Vlăduța urmând să aducă pe lume un băiețel, după mai multe sarcini pierdute, în scurt timp, o altă mare reușită

îi va face să se bucure la cote maxime.

Citeste si: ”Nu mă mai cuprinde”. Vlăduța Lupău, nevoită să-și schimbe garderoba de când este însărcinată. Burta de graviduță este tot mai vizibilă

Vlăduța Lupău și Adi Rus urmează să se mute în casă nouă

Pentru că se pregătesc să își mărească familia, soții, căsătoriți în anul 2019, au decis în urmă cu un an, parcă presimținâmd, că este momentul să se mute într-o locuință mult mai mare.

Așadar, în 2021, pe vremea asta, cei doi porneau un șantier pentru a-și construi casa la care au visat mereu. Alături de o echipă bine pregătită în acest sens, cu toate ideile lor, aruncând cu banii în stângă și în dreapta pentru ca totul să iasă perfect, acum, direct de pe șantier, cântăreața le-a dat fanilor marea veste. Artista, deși însărcinată, nu se dă înapoi de la nimic și a mers în curtea viitoarei sale case pentru a vedea cum stau lucrurile și pentru a da o mână de ajutor.

Citeste si: Andreea Bănică a răbufnit pe internet! “Să îţi fie ruşine mare, mare pentru veninul pe care îl ai!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Și așa, în timp ce-și punea amprenta asupra lucrărilor ce se află acum în plină desfășurare, Vlăduța Lupău a avut o revelație.

Vedeta spune că a trecut un an de când a pornit cu Adi Rus pe acest drum, de a-și construi o casă, iar acum sunt la un pas de a-și vedea visul cu ochii.

”Azi împlinim un an de când am dat startul lucrărilor la casă. Eram aici, măsuram ceva, și mi-am dat seama că azi chiar împlinim un an. Nu mai avem mult și sperăm să ne mutăm”, a spus Vlăduța Lupău pe pagina sa de Instagram, vizibil emoționată și nerăbdătoare.

Dacă acum mai are doar puțin până când ea, fotbalistul și băiatul lor vor locui într-o vilă ce se învârte după soare, pentru că întregul proiect este unul aparte, în care detaliile fac diferență, privind în urmă, când nimic nu era ridicat, ci totul se afla la stadiu de vis, cântăreața avea un mesaj la fel de emoționant pentru admiratorii ei.

Vlăduța Lupău și Adi Rus [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „În momentul ăsta te urci în mașină” Cum a reacționat soțul Vlăduței Lupău, când a aflat că artista este însărcinată? I-a spus-o clar

În urmă cu un an, fără burtica de graviduță la purtător, dar îmbrăcată corespunzător pentru o vizită pe șantier, la brațul soțului, Vlăduța Lupău dădea startul lucrărilor printr-o mică ședință foto. Ea și soțul fiind în prim-plan, dar arătând lumii și o imagine cu finalizarea proiectului.

”Împărtășesc cu voi o bucurie! Și anume, împlinirea acestui vis... casa noastră”, scria atunci artista în online, în dreptul imaginilor.