Vlăduța Lupău și soțul ei au plecat la mare lux, fix înainte de Paște! Câți bani au aruncat pe vacanța exotică? | EXCLUSIV

Vlăduța Lupău și Adi Rus se bucură acum de o vacanță peste mări și țări. Însă de data asta nu au ales vreun loc exotic, ci unul prin care să-și liniștească și curețe sufletele și mintea.

Cât costă vacanța Vlăduței Lupău cu soțul ei?

Vlăduța Lupău a împărtășit cu fanii săi că, într-adevăr, de această dată micuțului Iair a rămas acasă, în România. Alături de Adi Rus, artista a zburat până Istanbul, acasă la un alt cuplu, buni prieteni, la rândul lor părinții a doi copii mici. Cântăreața, măcinată de dorul de fiul său, s-a confesat fanilor ei spunându-le că este aproape convinsă că aceasta va fi prima și ultima vacanță din care Iair va lipsi și că, de asemenea, acum, fiind mămică, știe exact ce simt părinții care preferă să își ia de fiecare dată copiii în vacanță alături de ei, lucru pe care l-a contestat înainte să trăiască pe propria piele sentimentul.

„M-ați întrebat în multe mesaje dacă am mers în vacanță fără Iair. Răspunsul este da și cred că e prima și ultima vacanță pe care o avem fără el și asta din cauză că am luat cred că de aproximativ un an vacanța asta și așa a fost firma. Ce dor îmi e de el. Cei care aveți copii sigur știți. Înainte nu știam nici eu și mai și judecam pe alții că merg cu copiii în vacanță. Vine o vreme când îți pare rău de ce ai zis.” , a spus Vlăduța Lupău în mediul online.

Aceștia au ales o cazare nu foarte ieftină, o cameră pornind de la 130 de euro pe noapte și crescând prețul la câteva mii în funcție de luxul ales. Artista a vrut o escapadă înainte de sărbătorile pascale și a ales una specială. Și-a făcut poftele alături de soțul ei, chiar înainte de Paște.

Ce au pățit Vlăduța Lupău și Adi Rus în vacanță?

Artista și Adi Rus au ajuns la Ierusalim, acolo unde totul are altă magie, unde trăirile sunt altele, unde emoțiile ating cote maxime și unde, parcă, ai șansa să îți reiei viața de la capăt, să prinzi putere și încredere în tine și în Dumnezeu.

Cu această ocazie, pentru că locul nu este unul oarecare și nici ușor de vizitat, cei doi soți, în vizita lor prin minunata țară, au ajuns și la Mormântul Sfânt. Dorința lor a fost aceea, pe lângă rugăciunile pe care le-au făcut în fața zidurilor sfinte, de a ajunge și în interiorul lăcașului de cult. Doar că, din nefericire, acest lucru a fost imposibil: "Am venit la Ierusalim, din păcate am avut ghinionul să nu putem intra la Mormântul Sfânt, pentru că astăzi la evrei este Paștele și mă rog, biserica era închisă. Am înțeles că și preoții catolici se roagă în biserică. Dar o să încercăm să venim, oricum, mâine", a spus Vlăduța Lupău, pe contul său de Instagram.

