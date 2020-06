Vloggerița Tequila, bătută cu bestielitate în fața casei

In articol:

„Tequila”, celebra vloggeriță din România, pe numele său Bianca Adam, a fost bătutuă cu bestialitate chiar în fața casei sale, în urmă cu câteva zile. Bărbatul, de aproximatix 40-50 de ani, a sunat-o pe vloggeriță să îi ceară explicații legat de rampă de marmură pe care ar fi distrus-o cu mașina. De meserie, bărbartul este un dezvoltator, iar blocul unde marmura a fost distrusă este al lui.

Împreună cu prietenul ei, Brandy, Bianca Adam a început să aibă o discuție aprinsă cu bărbatul. El ar fi început să fie din ce în ce mai agitat și agresiv în vorbire. Vloggerița a reușit să înregistreze pe telefon întreaga scenă, chiar înainte ca bărbatul să îi atace.

”A început să țipe, înjura. A început să fie agresiv în vorbire (...) Am obsrvat că riscă să se aprindă și mai tare. După ce au apărut mai multe amenințări, am început să înregistrez măcar în pământ și să am dovezi. I-am zis să nu mă atingă pentru că părea că o să vină să facă asta. Imediat după m-a amenințat. I-am arătat că filmez, nu știu ce era în mintea lui, dar imediat după a sărit la bătaie. M-a împins, mi-a smuls telefonul din mână. Brandy l-a prins de umeri. Am scos sprayul cu pipel (...) Am fugit foarte tare în momentul ăla. Iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic în Brandy și i-a spart capul”, a povestit Tequila.

Nimeni nu a vrut să o ajute pe vloggeriță: „Au crezut că sunt ceva soi de boschetar”

Partea cea mai grea pentru Bianca Adam a fost că nimeni nu i-a oferit ajutor. Deoarece era îmbrăcată într-un hanorac și nemachiată, nimeni nu a vrut să-i ofere ajutor.

”Am fugit în magazinul de lângă să cer ajutor. Eu nu aveam nimic la mine. Am intra să cer un telefon și să sun la Poliție. Nimeni nu m-a băgat în seamă. Eram îmbrăcată ca pe acasă, dar în hanorac. Oamenii au crezut că sunt ceva soi de boschetar. Le-am cerut un telefon să sun la poliție, efectiv m-au refuzat. Am plecat să mă ascund undeva și am intrat într-o farmacie și am implorat să îmi dea telefonul să sun la poliție, la părinți, mi-au spus ca nu mi-l dau și să stau liniștită. M-au expediat”, a povestit vloggerița.

Însă, agresiunea bărbatului nu s-a încheiat, iar atunci a început adevărata traumă pentru vloggeriță. El a lovit-o puternic cu un fier de construcții.

”Mă trezesc singură, lângă mașină, că iese acest bărbat de 1,80 metri lângă mine cum iese cu un fier de doi-trei metri, de ăla de construcții și mi-l înfige în picior cu toată puterea. Am avut reflexul și l-am blocat cu coapsa și cu mâna. Am început să urlu. Ăla a fost începutul traumei”, a declarat Tequila, vizibil afectată.

Bianca Adam a mărturisit că a rămas cu un șoc în urma acestei agresiuni. Ea a avut nevoie de sprijinul familiei și a prietenilor în utlima perioadă mai mult decât orice. Atât ea, cât și prietenul ei, au rămas cu răni vizibile în urma agresiunii bărbatului. (Citeste si: Angajată a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, confirmată cu coronavirus)