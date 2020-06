In articol:

Vloggerița Tequila, bătută! Cine e bărbatul a lovit-o pe Bianca Adam? Bărbatul care a bătut-o cu o bară de metal pe vloggerița Tequila (Bianca Adam, pe numele real) este un personaj cunoscut pentru ieșirile sale violente din trecut. Este vorba despre un fost politician, care a făcut parte din PSD și ALDE și a fost consilier local al unei comune ilfovene în mandatul 2014 - 2018. Individul a fost exclus, de altfel, din partid, după o întâmplare la fel de violentă: a lovit un tânăr cu piciorul în cap pentru că refuza să părăsească apartamentul în care locuise cu chirie fără să-și recupereze garanția de 300 euro pe care i-o plătise inițial proprietarului imobilului. De asemenea, el a mai avut și în trecut plângeri penale din partea unor persoane care au reclamat că au fost agresate de el.

Vloggerița Tequila, bătută! Cine e bărbatul a lovit-o pe Bianca Adam? Tequila a refuzat să facă publică identitatea agresorului, însă a depus împotriva acestuia o plângere penală la poliție. De asemenea, iubitul vloggeriței a formulat o plângere penală împotriva bărbatului. Vloggerița a mărturisit că agresorul s-a prezentat la poliție împreună cu mai mulți prieteni care au continuat să-i amenințe pe cei doi, chiar în fața organelor de ordine. La rândul său, bărbatul a reclamat faptul că Tequila l-a agresat, l-a gazat cu un spray cu piper și chiar a solicitat intervenția medicilor în acest sens.

Tot scandalul a început după ce Tequila a parcat în fața unei săli de fitness din zona Militari, care i-ar aparține agresorului. Acesta a reclamat că aceasta i-a distrus o placă de marmură. Ulterior, el a devenit violent că tânăra a scos un telefon să-l filmeze. El i-a smuls telefonul fetei, și i l-a aruncat în cap iubitului acesteia, tânărul alegându-se cu o rană adâncă, ce a necesitat două copci. Vloggerița a scos un spray lacrimogen pe care i l-a pulverizat în ochi agresorului, iar acesta a lovit-o cu o bară metalică lungă peste picioare.

”A început să țipe, înjura. A început să fie agresiv în vorbire (...) Am observat că riscă să se aprindă și mai tare. După ce au apărut mai multe amenințări, am început să înregistrez măcar în pământ și să am dovezi. I-am zis să nu mă atingă pentru că părea că o să vină să facă asta. Imediat după m-a amenințat. I-am arătat că filmez, nu știu ce era în mintea lui, dar imediat după a sărit la bătaie. M-a împins, mi-a smuls telefonul din mână. Brandy l-a prins de umeri. Am scos sprayul cu piper (...) Am fugit foarte tare în momentul ăla. Iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic în Brandy și i-a spart capul (...).

Mă trezesc singură, lângă mașină, că iese acest bărbat de 1,80 metri lângă mine cum iese cu un fier de doi-trei metri, de ăla de construcții și mi-l înfige în picior cu toată puterea. Am avut reflexul și l-am blocat cu coapsa și cu mâna. Am început să urlu. Ăla a fost începutul traumei”, a declarat Tequila, vizibil afectată. ”, a povestit Tequila, pe numele ei real Bianca Adam.

Vloggerița Tequila, bătută! Cine e bărbatul a lovit-o pe Bianca Adam? Bianca Adam a mărturisit că a rămas cu un șoc în urma acestei agresiuni. Ea a avut nevoie de sprijinul familiei și a prietenilor în utlima perioadă mai mult decât orice. Atât ea, cât și prietenul ei, au rămas cu răni vizibile în urma agresiunii bărbatului.