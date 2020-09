Denis Petcu făcea doar prostii în școala generală

Vloggerul Denis Petcu (25 de ani) a avut-o ca învățătoare în ciclul primar pe mama Loredanei Groza. El a povestit că primii patru ani i-a făcut în cadrul liceului ”Lucian Blaga” din București (care avea și învățământ primar) și că nu a știut din prima că învățătoarea lui este mama Loredanei.

Când Petcu a aflat acest lucru, a început s-o terorizeze pe femeie cu piesele fiicei sale.

Denis Petcu: ”Am tachinat-o și pe fiica Loredanei Groza”

”Când am aflat că învățătoarea mea este mama Loredanei Groza, am început s-o tachinez: cântam melodia asta non-stop de o zăpăcisem pe femeie, nu mai știa ce să-mi facă. Nu mai putea femeia să-și țină orele, în fiecare oră cântam refrenul ăla: ”zig-zag-zuga-laga-zuga-laga”...

Mama Loredanei Griza a fost învățătoare

Până într-o zi, când îmi zice femeia: ”băi drace”, că așa îmi spunea, ”dacă ești cuminte îți aduc un poster de-al fetei mele”... Ea credea că-mi place atât de mult Loredana Groza, ea nu-și dădea seama că eu voiam doar s-o tachinez.

Am stat cuminte o zi – două, mi-a adus un poster. După aia, iar am început.

Într-o zi a adus-o pe fiica Loredanei Groza, a făcut cu noi orele, nu știu motivul, doar că spuea că nu înțelege fata limba română că e dată la limbi străine, sau ceva de genul ăsta, nu-mi mai amintesc prea bine. O tachinam și pe aia mică în toate felurile.

Până la urmă, femeia și-a dat seama că n-o scoate la capăt cu mine și mi-a zis: ”Băi, Denis, dacă tu promiți că stai cuminte, eu te duc la un concert de-al fetei mele”. Am fost foarte fericit, am dat clasa peste cap de fericire. Până la urmă am ajuns să ne înțelegem”, a povestit Denis Petcu pe canalul său de Youtube.

Ce a făcut mama Loredanei după ce vloggerul i-a pus mâna pe fund unei colege?

Relația love-hate dintre vlogger și mama Loredanei a continuat după ce puștiul a încercat să cucerească o colegă prin metida clasică a acelor vremuri: mâna pe fund!

Denisa a avut-o învățătoare pe mama Loredanei

”La un moment mă îndrăgostisem de o fată din clasă, Irina. Era cea mai frumoasă din clasă. Și i-am pus și eu mâna pe fund, ca orice băiat... Ea s-a întors și mi-a dat una cu ghiozdanul, iar catarama mi-a venit direct pe frunte, m-am trezit cu un hematom mare. A luat ea (mama Loredanei n.r.) o monedă de 50 de bani și mi-a frecat pe frunte în timp ce îmi spunea: ”piei, Satană, că mi-ai mâncat zilele”... Nu cred că-mi spunea din răutate, că mă și lăuda”, ai spus Denis Petcu.

Denis Petcu despre mama Loredanei: ”Eu am început să plâng, ea să râdă”

Momentul în care Denis a scos-o pur și simplu din sărite pe mama Loredanei a fost acela în care i-a spart un ghiveci. Vloggerul susșine că învățătoarea s-a suprat atât de tare încât i-a spart capul cu un scaun.

Loredana Groza e vedetă de la 16 ani

”Într-o zi am venit cu mingea la școală și am început să mă joc tenis în clasă cu colegii. Eu eram capul răutăților, și dacă nu făceam, tot pe mine cădea... Nu știu cum am dat cu mingea fix în ghiveciul cu flori pe care l-a adus ea de acasă și pe care îl îndrăgea cel mai mult. Fix pe ăla l-am spart! Când a venit în clasă și a văzut ghiveciul spart, nici nu a mai întrebat cine și de ce, sa dus direct la catedră, a luat scaunul pe care stătea, un scaun greu și mi l-a aruncat direct în cap! Nu știu de unde a avut atâta putere, dar direct în cap mi l-a aruncat. Și mi-a spart capul. Nici nu știam dacă să plâng de durere sau de frică să nu mă bată! A fost prima dat când am plâns în clasî, toți i-au făcut cruce că eu niciodată nu mai plânsesem indiferent ce mi se întâmplase. Când m-a văzut că plâng și-a făcut cruce și a început să râdă și ea.

Mama Loredanei a rămas în inima mea, mi-aș dori să ne revedem, nici nu știu dacă mai este în viață, n-am mai auzit nimic despre ea”, a mai povestit Denis Petcu.