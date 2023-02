„Voi merge și la nivel european” Jamila, prima reacție după ce a pierdut procesul cu Laura Laurențiu în scandalul „ecler la tavă”. Vloggerița a spus tot adevărul despre procesul în care este implicată

In articol:

Jamila a decis să vorbească public despre situația neplăcută cu care se confruntă de ceva vreme în instanță cu o altă vloggeriță din domeniul culinar, Laura Laurențiu. Scandalul eclerului la tavă a născut multe controverse, păreri pro și contra, iar ieri, pe data de 16 februarie, judecătorii Instanței de Apel au decis, la fel ca în cazul celor de la

Tribunal, să nu-i ofere câștig de cauză Jamilei în procesul deschis chiar de ea în mai 2019, după ce clipul său de pe YouTube în care prezintă fanilor ei rețeta de ecler la tavă a fost restricționat în urma raporturilor primite la inițiativa rivalei sale, lucru din cauza căruia Jamila a fost păgubită cu peste 2 000 de euro pentru că videoclipul a fost realizat pe baza unei campanii publicitare.

Citește și: Rețeta pentru tort de zmeură. Iată cum se prepară cel mai delicios tort cu zmeură

Jamila, hărțuită în nenumărate rânduri de Laura Laurențiu

Jamila a explicat că motivul pentru care a dat-o în judecată pe Laura Laurențiu este strict legat de hărțuirea de care a avut parte multă vreme din partea rivalei sale, restricționarea clipului său de pe YouTube din cauză că ar fi copiat titlul colegei sale fiind picătura care a umplut paharul.

De asemenea, a ținut să explice că o rețetă nu poate avea drepturi de autor și că, de asemenea, rețeta este oricum diferită față de cea postată de Laura Laurențiu, folosind gramaje diferite.

„NU AM DAT PE NIMENI ÎN JUDECATĂ PENTRU O REȚETA SAU PENTRU CĂ AȘ FI INVENTAT EU O REȚETA. Și scriu asta cu litere mari trăgând nădejde că lucrurile acestea se vor înțelege într-un final. Eu am deschis o acțiune pentru că mi s-a blocat pe nedrept un clip după ce s-a trimis către Youtube un raport pentru încălcarea drepturilor de autor pentru TITLUL REȚETEI, nu pentru rețeta, cele două rețete având gramaje diferite pentru toate ingredientele”, a spus Jamila pe pagina sa oficială.

Citeste si: Un nou val de cutremure sâmbătă dimineața, în Gorj. INFP: "Pot apărea şi replici de intensitate mai mare"- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

Jamila, hotărâtă să-și facă dreptate cu orice preț

În ciuda faptului că acum a pierdut procesul, Jamila este hotărâtă să meargă mai departe pentru a-și face dreptate cu orice preț, chiar dacă acest lucru ar însemna să ajungă chiar și la nivel european, în cazul în care în țară nu i se va face dreptatea pe care consideră că o merită.

Citește și: Sarea de Himalaya, beneficii și proprietăți. Vezi de unde provine, de fapt, sarea roz care a cucerit adepții unui stil de viață sănătos

„Procesul va continuă la recurs, iar dacă nu-mi voi găsi dreptatea în România, voi merge și la nivel european. Asta pentru că am simțul dreptății foarte dezvoltat și pentru că vreau să mă apar atât cât se poate din punct de vedere legal. Tot ceea ce am făcut a fost să-mi apar munca, imaginea și tot ceea ce am clădit în acești 11 ani. Nu mi-e frică de nimeni, decât de Dumnezeu și mi-am promis mie însămi că nu o să mai las pe nimeni să-și bată joc de mine” , a spus creatoarea de conținut.

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Se spală sau nu de Moșii de iarnă 2023? Răspunsul clar dat de preoții! Sâmbăta Morților este o sărbătoare foarte importantă- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro