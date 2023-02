„Voiam să vă fac un anunț” Iubita lui Culiță Sterp a dat vestea mult așteptată, când nimeni nu spera că poate fi adevărat! Tânăra mămică le-a făcut o surpriză de zile mari tuturor

In articol:

Iubita lui Culiță Sterp trece printr-o perioadă în care atât ea, cât și membrii familiei ei pun pe primul loc relaxarea și se bucură de timpul petrecut împreună. După ce a petrecut câteva zile în cuplu, alături de partenerul său, într-o scurtă vacanță la munte, de acum tânăra a pus în aplicare cea de-a doua parte a planului, așa că a plecat în vacanță în familie.

Cu numai câteva momente în urmă, tânăra mămică a făcut un anunț important în mediul online pentru toți admiratorii săi. Iată despre ce este vorba!

Cu doar câteva luni în urmă, logodnica lui Culiță Sterp și-a deschis propria afacere, pentru care a muncit din răsputeri pentru a fi exact așa cum ea își dorește. Marele vis i s-a îndeplinit și, pentru că are o relație specială cu admiratorii ei, vine în fața acestora cu noi surprize în cele mai speciale momente din an. Cum Ziua Femeii se apropie cu pași repezi, tânăra s-a gândit să le ofere tuturor șansa de a-și surprinde mamele cu cadou inedit, despre care le-a promis acestora că va vorbi mult mai în detaliu la momentul potrivit.

Citește și: Georgiana Lobonț, răsfățată la maxim de soț! Ne-a dezvăluit cum o surprinde Rareș Ciciovan: "Îi place să îmi facă cadouri la care eu nu mă aștept"| EXCLUSIV

Citeste si: Cine este femeia care susține că a avut relații intime cu Cristiano Ronaldo: „Am fost infideli”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Iubita lui Culiță Sterp, surpriză pentru toți fanii ei de Ziua Femeii

Logodnica lui Culiță Sterp le-a împărtășit fanilor săi că este vorba despre un cadou cu totul special de care își dorește să se bucure cât mai multe mămici, fiind disponibil începând cu ziua de mâine.

Citește și: Ovidiu Neveu a câștigat lupta în cușca RXF, împotriva lui Alex Bobicioiu! Simina Loica a reacționat imediat după terminarea luptei

Citeste si: “Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place!” Cine o pune la punct pe Niculina Stoican- kfetele.ro

Citeste si: Mărțișor 2023. Mituri despre firul alb-roșu oferit în prima zi de primăvară. Tot ce trebuie să știi despre simbolul care vestește începutul primăverii- stirilekanald.ro

Citeste si: Leonardo DiCaprio s-a întors la Madalina Ghenea? Cum au fost surprinși cei doi într-un club din Milano- radioimpuls.ro

„Bună dimineața. Am fugit un pic de la restul grupului, pentru că suntem cu toată familia plecați un pic la relaxare, am fost eu cu Culiță și acum am venit și cu familia și voiam să vă fac un anunț legat de 8 martie, pentru că sigur mulți veți căuta cadouri pentru mamele voastre și voiam să vă spun că de mâine o să avem o colecție foarte frumoasă de care o să vă povestesc mai multe mâine, dar cu siguranță o să aibă o însemnătate aparte pentru toate mămicile, fie că sunteți mame sau vreți să le dăruiți mămicilor voastre, cu siguranță este cel mai potrivit cadou, pentru că are în spate o poveste foarte frumoasă, dar asta voiam doar să vă spun, că de mâine le găsiți, dar vă povestesc mai multe detalii la momentul potrivit.”, a spus iubita lui Culiță Sterp în mediul online.