"Vom avea o avalanșă de cereri de pensionare. Estimăm peste 5000 de solicitări". Sindicatul Europol avertizează cu privire la efectele pe care le avea modificarea vârstei de pensionare | EXCLUSIV

Liderul sindicatului Europol este de părere că această decizie va aduce un val de pensionări în sistem și spune că politicienii și Guvernul ar trebui să ia astfel de măsuri numai după ce se asigură că a luat măsuri concrete pentru a crește speranța de viață

a polițiștilor.

Banca Mondială a recomandat creșterea vârstei de pensionare în cazul unor categorii de români, iar astfel nu vom mai avea pensionari la 45 de ani, indiferent de domeniul în care activează. Toată lumea ar urma să se pensioneze treptat până la vârsta de 65 de ani.

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol este de părere că această măsură nu va face decât să aducă un val de pensionări în rândul angajaților din Poliția Română.

Sindicatul Europol, semnal de alarmă cu privire la decizia Guvernului

Cosmin Andreica susține că românii nu vor mai fi atrași de domeniu, iar România s-ar putea confrunta cu o lipsă de personal în Poliție și în sistemul de Apărare.

"Ultimele discuții din spațiul public cu privire la intenția Guvernului de a interveni pe condițiile de pensionare în sistemul militar, respectiv intenția de a crește vârsta de pensionare de la 60 de ani la 65 ani, va determina o situație fără precedent la nivelul întregului sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, chiar mai efervescentă decât cea din 2017 de pe vremea lui Carmen Dan.

Nemulțumirea noastre vine ca urmare a populismului și demagogiei din jurul subiectului legate de pensiile militare, care nu sunt pensii speciale. Pornind de la această premisă, orice modificare a legislației ar trebui să producă efecte pentru viitor, să fie predictibile și să ofere posibilitatea angajaților din sistem să aprecieze dacă mai rămân în sistem sau îl vor părăsi.

În acest moment, vârsta de pensionare pentru polițiști/militari este de 60 de ani. Polițiștii/militarii care lucrează în condiții speciale de muncă (pirotehniști, parașutiști, operativi etc.) beneficiază de un spor de vechime ce variază în funcție de condițiile de muncă, respectiv de 3/6/12 luni la an care se reduc din vârsta de pensionare, dar nu mai mai mult de 13 ani. În traducere liberă, un polițist se poate pensiona cel mai de vreme la 47 ani, doar dacă a lucrat toată perioada de activitate exclusiv in condiții speciale de muncă", a explicat Cosmin Andreica, în exclusivitate.

Val de cereri de pensionare în Poliție

Liderul Sindicatului Europol avertizează că România se va confrunta cu o avalanșă de cereri de pensionare în rândul polițiștilor. Nici demisiile s-ar putea să nu lipsească, iar pentru moment, în județul Alba, s-ar fi înregistrat deja primele cereri de pensionare la polițiștii cu vârste de 45 de ani, tocmai pentru a putea beneficia de actuala lege.

Cosmin Andreica este de părere că cel puțin 5000 de cereri de pensionare se vor înregistra la nivelul MAI, inclusiv pe caz medical.

"Prin modificările preconizate, vom avea o avalanșă de cereri de pensionare a ultimilor polițiști care au rezistat dezinformărilor din ultimii ani cu privire la modificarea condițiilor de pensionare.

Dar în același timp, vom avea și foarte multe demisii în condițiile în care această profesie nu mai este atractivă și nu mai are niciun fel de avantaj. Estimările noastre cu privire la numărul pensionărilor din MAI, inclusiv cele pe caz medical, le estimăm la peste 5000 de cereri", a mai explicat el.

"Polițiștii mai trăiesc 11 ani după pensionare"

Cosmin Andreica a explicat că Guvernul ar trebui să se asigure că va crește speranța de viață în rândul polițiștilor, precizând că după pensionare aceștia mai trăiesc în media 11 ani, în timp ce în alte domenii speranța medie de viață după pensionare este de 18 ani.

"Noi avem o problemă și o opoziție față de creșterea vârstei de pensionare pentru simplul motiv că speranța de viață în rândul polițiștilor este de aproximativ 11 ani, în condițiile în care media la nivel național pentru celelalte categorii de pensionari este de aproximativ 18 ani. Cu alte cuvinte, polițiștii mai trăiesc 11 ani după pensionare, în timp ce orice alt cetățean trăiește cu 7 ani mai mult. Și asta luând în considerare faptul că vârsta medie de pensionare pentru polițiști este de 52 ani iar pentru celelalte categorii de salariați este de 63 ani.

Din punctul nostru de vedere, putem discuta despre creșterea vârstei de pensionare în cazul polițiștilor doar după ce Guvernul va lua măsuri concrete pentru a determina creșterea speranței de viață. Asta înseamnă să îmbunătățească condițiile de muncă, să ofere servicii de refacere/recuperare a capacității de muncă și un nivel de trai care să ne apropie de media națională a speranței de viață", a mai precizat liderul Sindicatului Europol, în exclusivitate.

