”Vom face tot ce ți-ai dorit”. Alex Ashraf, mesaj de suflet pentru Oana Zăvoranu. Anunțul făcut de actriță la împlinirea a 49 de ani: ”Lucruri mișto”

In articol:

Oana Zăvoranu este sărbătorita zilei de 16 iunie. Actrița împlinește 49 de ani, ocazie cu care soțul ei, discret din fire, a uitat acum de inhibiții și i-a făcut o urare publică.

Cei doi se iubesc de ani de zile și în ciuda controverselor apărute în jurul lor, actrița și Alex au demonstrat că iubirea învinge mereu, formând acum unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri ale

lumii mondene.

Citeste si: Oana Zăvoranu, anunț surprinzător în plin război: "Cel mai nou membru al familiei noastre a venit din Rusia"

Alex Ashraf, Oana Zăvoranu [Sursa foto: Facebook]

Oana Zăvoranu, la 49 de ani, are planuri mari de viitor

Astfel, pentru că sentimentele ce îi leagă sunt extrem de puternice, Alex Ashraf, conform spuselor sale, își dedică tot timpul și toată viața partenerei sale.

Citeste si: Niculina Stoican și Olguța Berbec s-au întâlnit la tribunal! Ce decizie a luat instanța în cazul de plagiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bărbatul îi dorește soției sale, la ceas aniversar, viață lungă, sănătate, fericire și împlinire.

Pentru toate astea, Alex Ashraf spune că va lupta cot la cot cu bruneta ca toate planurile și dorințele ei de viitor să prindă contur cât mai repede.

,,La mulți ani, iubita mea soție. Te iubesc din tot sufletul și știu că anul acesta vom face tot ce ți-ai dorit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care o avem împreună. Multă sănătate îți doresc și fie ca tot ce ai visat să ți se îndeplinească”, a scris soțul Oanei Zăvoranu la InstaStory.

Cu aceeași ocazie, Oana Zăvoranu și-a lăsat singură un mesaj. Vedeta și-a urat ei de bine, dar și oamenilor de suflet care o înconjoară, apoi a făcut o promisiune.

Actrița și-a promis în primul rând ei, ulterior și celor care o urmăresc, că anul acesta va fi unul cu multe surprize.

Deși recunoaște că dorințele sale există de ceva vreme, însă, spune ea, nu i s-au îndeplinit din cauza persoanelor rele care i-au fost aproape, acum, pentru că a șters multe nume de

pe listă prieteniei, totul va prinde contur.

De asemenea, ea nu a uitat să le mulțumească și celor care se bucură pentru succesul ei, care o susțin și care îi dau putere, asigurându-i că dacă-i vor rămâne aproape se vor bucura alături de ea de lucruri mărețe.

Sărbătorita zilei nu a dorit să își facă publice dorințele, dar a lăsat să se înțeleagă că ceea ce urmează le va aduce, atât ei, cât și lui Alex, o mare bucurie și satisfacție, la mijloc fiind vorba de chestiuni la care visează de mult timp.

Citeste si: De ce s-a căsătorit, de fapt, Oana Zăvoranu cu Alex Ashraf?! Legătura cu tatăl vedetei: "E greu să găsești perfecțiunea"

”Astăzi este doar despre MINE ȘI ZIUA MEA… ATÂT! Este despre 16 IUNIE, zi care mă definește și în care știu că tot ce îmi pun în gând și suflet o să se împlinească. Anul ăsta o să se concretizeze și materializeze TOT. Am vrut unele lucruri și anul trecut și acum doi ani, dar din diverse motive și/sau pierzătorii care au sălășluit pe lângă mine, nu s-a întâmplat, dar ACUM E DIFERIT! Acum, lucrurile s-au schimbat, eu m-am schimbat și am decis să țin lângă mine NUMAI OAMENI de calitate, deștepți, corecți, loiali și devotați mie… Odată ce curățenia e făcută, anul ăsta TOT CE MI-AM PUS ÎN PLAN SĂ FAC, O SĂ FAC, adică în stil mare, așa cum mi-a fost creșterea. Asta e promisiunea MEA, făcută MIE, de ZIUA MEA! Să fiu sănătoasă și la minte și la trup, să am parte de iubirea soțului meu, de bani cât mai mulți și noroc în toate. De sănătate multă și pentru oamenii pe care îi iubesc și contează pentru mine. Restul e neimportant… Vă mulțumesc pentru miile de mesaje trimise și pentru gândurile frumoase. Iubirea voastră este un alt atuu al meu pe care nu îl au alții. FANII mei mulți, fideli și deștepți mă fac să mă simt, de când am apărut pe TV, puternică și specială… că EU ȘTIU Că SUNT SPECIALĂ. Vă pup tare și ne revedem destul de repede cu lucruri mișto”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.