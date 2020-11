Vor mai avea loc sau nu târgurile de Crăciun în România? [Sursa foto: Facebook]

Multă lume se întreabă dacă vor avea loc târgurile de Crăciun sau nu în acest an. Klaus Iohannis a făcut declarații despre desfășurarea târgurilor de Crăciun, ținând cont că cel din Capitală, dar și cel de la Sibiu au fost anulate. Preşedintele României a spus că organizarea târgurilor de Crăciun în plină pandemie este „imposibilă şi inoportună”.

„După părerea mea, organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie, când avem totuşi încă aproape 10.000 de cazuri noi în fiecare zi, mi se pare imposibilă şi inoportună. (...) Da, aceste târguri de Crăciun, în acest an, cu siguranţă nu se pot organiza”, a declarat Klaus Iohannis într-o conferință de presă.

Șeful statului a mai explicat și faptul că de sărbători nu vor putea fi organizate petreceri, ținând cont de situația în care țara noastră se află. „Sărbătorile vor avea loc, aşa cum au loc în fiecare an, fiindcă sunt sărbătorile noastre. Însă, în acest an, vor fi sub semnul pandemiei, asta însemnând că vor trebui respectate toate măsurile care la momentul respectiv sunt în vigoare şi, cu siguranţă, marile petreceri nu vor putea să aibă loc de această dată, cum foarte multe excursii, probabil, nu vor putea fi organizate. Dar Crăciunul vine şi aşa”, a declarat Klaus Iohannis.

Craiova va avea Târg de Crăciun

Lia Olguța Vasilescu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun.

„Pentru a evita aglomerația, anul acesta avem două locuri în care vor fi montate căsuțele, Piața Buzești si Piața Mihai Viteazul, iar în Parcul Romanescu va fi iluminat de sărbători în fața Casei Bibescu. Spre deosebire de anii trecuți, căsuțele pentru comercianți sunt vopsite în culorile Crăciunului și vor fi ornate cu ramuri de brad și instalații de lumini, iar în zona Centrului Istoric vor fi puse în valoare mai ales clădirile. Având în vedere ca Târgul de Crăciun din Craiova este inclus, anul acesta, în topul Forbes, ne dorim să aveți sărbători de poveste”, a scris edilul Craiovei.