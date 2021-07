Vorbe tăioase între Alexandru Arșinel și fostul soț al Stelei Popescu! De la ce a izbucnit conflictul dintre cei doi?

Stela Popescu a lăsat multe regrete în sufletele celor care au cunoscut-o [Sursa foto: Facebook] 20:05, iul 8, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Stela Popescu a murit pe 23 noiembrie 2017, în urma unui stop cardio-respirator. Vestea a venit ca un șoc pentru apropiații actriței, dar și pentru fanii care o urmăreau în spectacole și nu numai.

La patru ani de la trecerea în neființă a reginei comediei românești, fostul ei soț, Dan Puican a adresat câteva reproșuri celui care a fost o viață alături de Stela Popescu pe scenă.

Cunoscutul regizor, Dan Puican, a mărturisit într-un interviu recent faptul că apropiații actriței au început să o uite și că la moartea ei s-a „ făcut zarvă, iar apoi gata ”.

Cu toate acestea, colegul de scenă al regretatei actrițe, Alexandru Arșinel, a suferit enorm atunci când a aflat de decesul Stelei Popescu. Cei doi au fost împreună pe scenă foarte mulți ani, fiind unul dintre cele mai apreciate cupluri actoricești.

Stela Popescu și Alexandru Arșinel au fost foarte buni prieteni și în spatele scenei, iar, pe parcursul vieții, au împărțit atât momentele fericite, cât și cele mai puțin fericite.

Cum i-a răspuns Alexandru Arșinel lui Dan Puican?

Alexandru Arșinel a fost surprins de ceea ce a declarat marele regizor, Dan Puican și a vrut să lămurească aceste aspecte.

„Am fost necăjit pentru că s-au spus astfel de lucruri. Eu mă înţeleg bine cu Dan Puican, iar între noi nu au existat asemenea discuţii. El ştie foarte bine că eu am rămas printre puţinii oameni care o vizitează la cimitir. Am fost înainte de Paşte, dar de atunci nu am mai putut să merg din cauza problemelor de sănătate, de care ştie toată lumea. O să facem la Iaşi un spectacol în august, o comemorare pentru Stela, dar şi pentru alţi mari artişti pe care i-a avut România. Eu nu am cum să o uit pe Stela…” a mărturisit Arșinel pentru www.cancan.ro

Alexandru Arșinel resimte dorul de scenă

Actorul a mai vorbit și despre o altă tristețe care îl apasă, cea legată de contextul actual. Lui Alexandru Arșinel îi este dor de scenă și speră ca lucrurile să revină la normal cât mai curând.

“ Am avut un spectacol sâmbătă. Mi-a fost foarte dor şi încă îmi este pentru că lucrurile nu au intrat încă în normal. Mi-au lipsit zâmbetele oamenilor şi energia pe care aceştia mi-o dădeau la ficare întâlnire. Sunt dezamăgit de ce se întâmplă, iar asta pentru mine chiar este o problemă reală. Pentru asta trebuie să ne rugăm, să revenim la normal, să ne putem bucura unii de ceilalţi. ” a mai declarat actorul.