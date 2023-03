Vrăjitoarea Brățara a făcut mărturii fantastice despre relația cu Elena Ceaușescu! Ce citiri i-a făcut înainte să își piardă viața: "I-am spus că i se va întâmpla un accident"

In articol:

Despre Vrăjitoarea Brățara știm că se ocupă de magie albă și de magie neagră. A fost contestată de unii și iubita de alții prin ajutorul pe care l-a oferit, făcând chiar și pușcărie din cauza meseriei pe care o practică.

Cum s-au cunoscut vrăjitoarea Brățara și Elena Ceaușescu?

A devenit cunoscută publicului larg prin prisma relațiilor cu Elena Ceaușescu, dar și prin scandalurile cu Oana Zăvoranu.

Vrăjitoarea Brățara a fost invitată la un interviu în cadrul emisiunii În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, unde a făcut o serie de dezvăluiri. Aceasta a vorbit, în primul rând, despre legătura pe care o avea cu Elena Ceaușescu. Mult timp i-a făcut citiri, ba chiar a prezis Revoluția. Vrăjitoarea Brățara face mărturii terifiante.

"După cutremur a venit Ceaușeasca la mine. A trimis-o pe o nepoată de-a ei, care se numea Diana, era avocat. A trimis-o cu o mașină, cu poza ei. Eu bineînțeles că mă feream, făcusem și pușcărie. Dă pe toată lumea la o parte și se pune prima. Mi-a spus să îi dau ei în cărți. Am întrebat-o cine este ea și ce vânt o aduce la mine, ca să o pun în față. M-am controlat și mi-am dat seama că nu e o persoană oarecare. Pune fotografia cu fața în jos, pe cărți. Eu tot ce îi spuneam, ea scria. I-am spus că persoanei din poză i se va întâmpla un accident și chiar atunci s-a întâmplat. După o perioadă a vrut să mă cunoască în direct. M-a luat fata asta cu ea în mașină și m-a dus la un spital. Acolo i-am prezis Elenei Ceaușescu că va fi ca un fel de război, nu am știut să zic Revoluție și că urmează o vărsare de sânge.", a declarat vrăjitoarea Brățara.

Citeste si: Discuții aprinse între Cristina și Mihaela în Casa iubirii:”Mi-a spus că ronțăi ca un șobolan”! De la ce a pornit scandalul dintre cele două concurente- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

De ce a făcut vrăjitoarea Brățara pușcărie?

Vrăjitoarea Brățara a făcut și închisoare din cauza talentului său. Un bărbat pe care l-a legat, a dat-o în vileag poliției, așa că s-a ales cu un an petrecut la pușcărie. Faimoasa vrăjitoare a povestit totul.

"Am făcut pușcărie în 1975 pentru ghicit. Am legat un securist din garda lui Ceaușescu, a venit nevasta lui la mine, că el avea amante. Am adus un lacăt, am pus o sfoară de câine, am legat nouă noduri pe ea, am pus-o să o pună la ușă, să o pună la prag, sub preș și să treacă de trei ori peste ea. A luat de la el ce trebuia, a sucit în fus, am făcut descântecul. Asta e ca o magie albă. Una dintre amante i-a spus că l-a legat nevastă-sa, a început să o urmărească și a găsit-o la mine. Era ultima ședință. M0a judecat, mi-a făcut dosar penal și mi-a dat un an.", a povestit vrăjitoarea Brățara, la În Oglindă.

Citeste si: „Eu n-am nevoie de ginere.” Mama Deliei, mesaj uluitor după ce ginerele săi i-a luat pe cei doi copii acasă! Ce se întâmplă în familia sa- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: "Fă ceva în legătură cu copiii tai. Ține-i departe de mediul toxic în care trăiesc!" Apel disperat către fostul soț al Oanei Matache- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!