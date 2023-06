„Vreau mai puțini bani și mai multă viață de acum încolo” Anunțul făcut de Florin Salam, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat! Nu puțini sunt cei care se temeau că nu va mai reveni pe scenă

In articol:

Florin Salam se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de manele de la noi din țară, iar când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află, fără doar și poate, în topul preferințelor românilor, însă problemele de sănătate cu care s-a confruntat nu de mult i-a pus pe gânduri pe fani, care au crezut că manelistul nu va mai reveni pe scenă.

Ei bine, însă, în realitate, situația este cu totul și cu totul diferită, căci Florin Salam a dorit să-i lămurească pe fani privind acest aspect și să spulbere zvonurile legate de faptul că renunță la cariera muzicală. Așadar, cântărețul le-a explicat tuturor că va cânta în continuare, însă va avea grijă mai mult de sănătatea sa, fără a mai fi interesat în mod special de banii pe care îi produce de pe urma evenimentelor.

„Nu! O să cânt în continuare! Vreau mai puțini bani și mai multă viață de acum încolo.(...) Am avut o săptămână de spitalizare, am fost internat, știe toată lumea, asta e, 25 de ani de oboseală. Că arăt eu tot bine, asta e altceva. Îmi cer mii de scuze”, spunea Florin Salam, într-un live, pe Facebook.

Artistul le-a mulțumit fanilor care i-au fost alături în această perioadă grea

Florin Salam nu a putut să nu le mulțumească și celor ce au fost alături de el în ultima perioadă, atunci când i-a fost greu, așa că artistul le-a transmis un mesaj acestor persoane, care l-au susținut și l-au înțeles.

„Vă mulțumesc că mă susțineți, sunt alături de voi, vă mulțumesc că m-ați înțeles și când am greșit. Nu am greșit cu voia mea. Probabil de aia v-a dat Dumnezeu putere să mă înțelegi, pentru că El știa că nu am greșit cu voia mea, am greșit din anumite motive și acum revin. Vă mulțumesc, oameni buni”, a spus Florin Salam, într-un videoclip postat pe TikTok.

