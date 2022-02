„Vreau să fiu iubită” Bianca Drăgușanu e gata de o nouă cucerire? Ce se întâmplă în viața ei amoroasă în acest moment

In articol:

Se pare că și Bianca Drăgușanu este în temă cu noutățile în ceea ce privește evoluția oamenilor la nivel spiritual, așa că nu are cum să treacă cu vederea ziua de 22.02.2022. Diva are de gând să-și seteze dorințele pentru perioada care va urma, așa că a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram ce își dorește să primească în viața ei de la Univers.

Bianca Drăgușanu a apărut destul de optimist și senină astăzi e rețelele de scializare, semn că are încredere deplină că în viața ei totul va fi perfect din toate punctele de vedere.

Citeste si: Bianca Drăgușanu și-a scos hainele uzate și accesoriile la vânzare. Vedeta cere sute de euro în schimbul obictelor vestimentare

Ce își dorește Bianca Drăgușanu să aibă în viața ei?

Bianca Drăgușanu profită din plin de această zi specială în care toate dorințele se pot îndeplini. Alături de prietenii ei de pe Instagram, blondina și-a exprimat cele mai arzătoare dorințe. Așteaptă cu brațele deschise în fiața ei iubirea, fericirea, sănătatea și propseritatea atât pentru ea, cât și pentru oamenii pe care îi iubește.

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Bianca Drăgușanu nu a uitat să le spună fanilor ei că este nevoie să ai un suflet bun și curat pentru ca toate lucrurile bune și foarte bune să se întâmple în viața ta. De asemenea, diva a menționt că, pentru a se împlini orice dorință, este necesar să existe și multă credință că ea se va îndeplini.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alex Bodi, avertisment dur pe Internet! Cine l-a scos din minți pe afacerist? "Vine un controlaș, vă bate cineva la ușă"

„Cred că totul vine din suflet. Dacă ai un suflet frumoas, totul în viață e frumos. De fapt, astăzi este o zi foarte importantă, cu o încărcătură foarte importantă, ceea ce trebuie să știți este că astăzi se împlinesc dorințele. Dacă manifestați și sunteți convingători și credeți în ceea ce vreți, se vor întâmpla. Să vă zic și câteva dintre dorințele mele.", le-a explicat Bianca Drăgușanu fanilor din mediul online.

„Eu îmi doresc iubire, am iubire. Îmi doresc pace, am pace. Îmi doresc sănătate, am sănătate, pentru mine, familia mea și prietenii. Doriți-vă lucruri bune pentru că vi se întâmplă lucruri bune și stați într-o energie bună și pozitivă pentru că este foarte important și sănătos pentru suflet și inimă. Cam acesta este sfatul zilei! Iubiți-vă și stați în energie bună astăzi pentru că este foarte important. Eu mă iubesc foarte mult pe mine!", a mai spus Bianca Drăgușanu.