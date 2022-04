„Vreau să las lucruri în urmă”. Adda l-a făcut pe Răzvan Simion să plângă. Anunț tulburător în direct: „Așa grav?”

In articol:

Cunoscuta artistă a vorbit în urmă cu câteva săptămâni despre problemele sale de sănătate, explicând că timp de mai bine de un an s-a luptat cu un diagnostic greșit. Așadar, cântăreața a fost diagnosticată corect abia după ce i-au paralizat mai multe părți ale corpului, făcând ulterior mai multe investigații, fiind depistată cu Borelioză și Bartonella, două boli transmise

de căpușe, țânțari, ploșnițe sau dacă ești mușcat de alte animale care au asta în sânge. Cântăreața a început deja tratamentul, iar aceasta îi ține mereu la curent pe fanii ei, explicându-le cum decurge totul.

Totodată, recent, Adda a fost prezentă în platoul matinalului prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil, acolo unde și-a deschis, din nou, sufletul în fața fanilor ei și a mai oferit câteva detalii despre starea sa de sănătate din prezent, dar și despre cum a depistat boala. După ce a început să povestească pe îndelete, Răzvan Simion s-a emoționat până la lacrimi.

Răzvan Simion: „Am presimțit cumva ce am”

Adda i-a povestit lui Răzvan Simion că a simțit ce are, iar încă de când și-a dat seama că ceva se întâmplă s-a consultat cu mai mulți medici, care de fiecare dată i-au spus că nu are nicio afecțiune. Însă, totul i s-a confirmat, atunci când i-a paralizat piciorul pe ambreiaj.

Astfel, cântăreața a mai explicat cum a reușit să țină totul sub control și să nu ajungă în stare gravă, mai precis, aceasta a eliminat anumite alimente, acelea care hrănesc ce are în organism, în caz contrar totul putea să ducă într-o altă direcție, mult mai tragică.

Răzvan Simion a fost surprins de povestea Addei, emoționându-se aproape până la lacrimi. Artista a explicat că în prezent este mult mai bine, asta pentru că știe concret ce are, iar acum, în sfârșit, simte că trăiește, dorindu-și să se bucure de toate lucrurile din viața sa.

„Adda: Faptul că am scos anumite alimente care hrănesc ce am eu acum în organism m-au ajutat să țin cumva sub control și să nu ajung mult mai grav. Dacă eu nu țineam acel regim strict și nu luam vitamine, suplimente, eu acum nu eram cu tine pe canapea.

Răzvan: Așa grav?

Adda: Da, dar mă bucur că știu ce am. Sunt mult mai bine.

Răzvan: Cum ai aflat ce ai?

Adda: Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut am tot întrebat doctorii. Mi s-a spus că sunt nebună, m-au trimis la psiholog. Mi-am dat seama când mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, nu am mai putut să îl ridic. Atunci mi-am dat seama despre ce e vorba. Sunt vie, vreau să trăiesc, să mă bucur de toate lucrurile din viața mea. Nu vreau să plâng.

Răzvan: Lasă că plâng eu.

Adda: Dar nu e de plâns. Acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de absolut tot ce e în jurul meu. Vreau să las lucruri în urmă, vreau să fac muzică frumoasă și sunt convinsă că mă voi vindeca. Deja sunt vindecată.”, a fost discuția celor doi.

Răzvan Simion [Sursa foto: Captură TV]

Artista a reușit să lanseze un album

Adda este foarte activă în mediul online, acolo unde își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, aceasta fiind totdeauna sinceră cu urmăritorii de pe rețeaua de socializare. Așadar, în urmă cu câteva săptămâni, artista le-a declarat fanilor ei că a reușit să lanseze albumul la care a lucrat multă vreme, fiind extrem de mândră, în contextul în care se confruntă și cu probleme de sănătate.

„00:37 si lacrimi pana in gura. Ascultand albumul la care am lucrat in ultimii 2 ani. Tocmai s-a lansat. Iar eu sunt o emotionala si o plangacioasa care vrea sa para Spartacus. Da sa nu mai ziceti la nimeni da? A fost un album care s-a facut greu. Printre covizi si perfuziile mele. Printre mutat studio-ul de doua ori. Printre viata care bate filmul cu si despre oameni. Dar intr-un final s-a lansat. Si sper sa va dea putere, asa cum imi da mie acum. Sa va puna un zambet pe fata. Sa va elibereze. Sa schimbe sau sa adauge ceva bun in sufletul vostru. Asta e scopul. Asta e motivul pentru care fac muzica. Nici nu stiu daca scriu corect sau daca pun virgulele bine. Nu prea vad da’ lacrimi. Vreau doar sa va multumesc! Si sa va spun ca sunt recunoscatoare ca fac muzica. Sper ca si arta. Asta imi doresc. Am dat tot ce am avut mai bun in aceste 11 piese. Acum nu imi mai apartin. Sunt ale voastre. Va pupa Adda baladda lacrimadda!, a declarat Adda pe Instagram.