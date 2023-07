„Vreau să-mi fac și un hotel” Mihai Trăistariu, pe picior mare în afacerile cu imobiliare! Artistul scoate bani frumoși din garsonierele de la mare

In articol:

Mihai Trăistariu a urmat și el exemplul vedetelor de la noi din țară, așa că a băgat în regim hotelier 6 garsoniere care îi aduc bani frumoși în buzunar, mai ales în sezonul estival. Imobilele sunt situate în stațiunea Năvodari, în imediata apropiere a malului mării. Artistul își dorește să se extindă, ba chiar are intenția să-și construiască un hotel, așa cum au Andreea Bănică, Simona Halep și Cristi Borcea.

Afacerea cu cele 6 garsoniere l-a ajutat pe Mihai Trăistariu să supraviețuiască, având în vedere că toate concertele și evenimentele au fost anulate vreme de mai mult timp, iar una dintre cele mai afectate categorii a fost chiar cea a artiștilor.

Cât câștigă Mihai Trăistariu din închirierea garsonierelor?

Afacerea lui Mihai Trăistariu merge ca pe roate. Nu se plânge deloc, ba chiar are avantaje bănești consistente. Artistul a declarat că perioada verii este cea mai profitabilă, atunci când câștigurile sale ajung la 30.000 de euro.

În lunile iulie și august, prețurile cresc cu 100 de lei față de celelalte luni ale anului, respectiv 350 de lei pe noapte. Ulterior, prețul scade la 250 de lei.

„Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate.

a mărturisit Mihai Tristariu, conform Click

