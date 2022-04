„Vreau să trăiesc fericită” Bianca Rus, primele declarații despre copil. Artista, dezvăluiri sincere despre familie

In articol:

Bianca Rus este pregătită să facă schimbări majore în viața ei. Artista știe foarte bine ce vrea de la viață acum. După ce a trecut prin momente dificile în fosta relație, acum cântăreața se declară pregătită din toate punctele de vedere să-și întemeieze o familie.

Bianca Rus este hotărâtă să nu piardă deloc vremea. În cadrul unui interviu, artista a dezvăluit ce planuri are și cum și-ar dori să arate viața ei în viitorul apropiat în plan personal.

Citeste si: De la ce a pornit scandalul dintre Minodora și Bianca Rus. Cele două cântărețe se critică reciproc la televizor

Bianca Rus, pregătită să devină mămică

Bianca Rus a dezvăluit că își dorește foarte mult să aducă pe lume un copil. Acum, după câteva experiențe eșuate din care a învățat foarte multe lucruri, cântăreața știe foarte bine cum trebuie să fie partenerul său de viață, dar, mai ales, este necesar ca acesta să nu aibă vicii.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a primit un mesaj dur după ce a spus că Mihaela Rădulescu este "bunicuţă": "Dacă aş fi fost în locul tău, n-aş fi avut curaj să zic ceva"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Partenerul ei de viață trebuie să o iubească necondiționat și să o susțină în orice moment al vieții. Cel mai important pentru ea este să nu fie alcoolic și să se poată baza pe acesta atunci când intervine vreo problemă. Cu toate că viața nu a fost foarte blândă cu ea, artista nu și-a pierdut speranța și este ferm convinsă de faptul că viața îi pregătește ceva cu totul special,

care să o facă foarte fericită.

B [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Bianca Rus, reacție dură pe rețelele sociale după ce a părăsit competiția Bravo, ai stil! Celebrities! "Jurații au uitat să se mai uite..."

„Dacă sunt cu cineva? Dacă mă căsătoresc? Da, da, da. Dacă o să am copii? Da, da, da, îmi doresc. Vreau să trăiesc fericită, cu un bărbat care să nu fie bețiv, să mă iubească, să îl iubesc, să am un sprijin în el. (...) Este cel mai important să nu fie bețiv”, a mărturisit Bianca Rus, conform Spynews.

Bianca Rus a suferit din cauza kilogramelor în plus

Bianca rus a declarat că a întâmpinat foarte multe probleme atunci când avea kilograme în plus. Atât în plan personal, cât și în plan profesional, i se puneau piedici din cauza aspectului fizic. Artista a mărturisit că s-a simțit dată la o parte atât de prieteni, cât și de la emisiuni, pentru că nu se încadra cerințelor celor din jur.

,,Am fost exclusă din societate, atât din emisiuni, atât din cercurile mele de prieteni, de peste tot mi se închideau ușile. Eu când spun că mă dai afară pe ușă și intru pe geam toate au o continuitate. Dar dacă tu nu mă placi, celălalt nu mă place, se face mișto pe treaba asta, că am multe kilograme în plus, dar eu mă simțeam bine în pielea mea”, a spus Bianca Rus.