“Vrei să ai copil cu mine?” Bianca Comănici și Alex Bobicioiu, discuții mai intime ca niciodată! | EXCLUSIV

Bianca Comănici este una dintre cele mai iubite figuri publice din România. Aceasta a cunoscut celebritatea în urma participării în cadrul unui celebru show matrimonial, pe care l-a și câștigat doi ani la rând.

Bianca face parte din familia WOWBiz de ceva vreme, având propriile emisiuni. Una dintre ele se numește "Bărbați vs Femei", pe care, inițial a prezentat-o cu Alex Mihei, ulterior făcând echipă cu Ștefan Ciuhulescu. Cei doi se înțeleg de minune și au, săptămânal, invitați cu totul și cu totul speciali. O altă emisiune foarte îndrăgită de public este "Nu te supăra, frate", unde Bianca și fratele ei, Cristian Comănici, se întreg în provocări și jocuri interesante.

Alexandru Bobicioiu este unul dintre cei mai carismatici concurenți care au participat vreodată la un celebru matrimonial. Acesta a avut o relație cu Bianca Comănici, însă la plecarea lui din casă, povestea de dragoste a luat sfârșit. Fiecare și-a văzut de drumul lui, iar tânărul a preferat să se axeze pe sport și tot ce ține de un trup sănătos.

Bianca Comănici și Alexandru Bobicioiu, declarații de dragoste

idila dintre Bianca și Alex a fost plină de suișuri și coborâșuri. Acum cei doi nu mai formează un cuplu, dar au rămas în relații extrem de bune. Într-un episod recent din emisiunea "Nu te supăra, frate", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Bianca și Bobicioiu s-au apropiat mai mult ca niciodată și au depănat amintiri, presărate cu declarații romantice.

”Bianca: Mă mărit! Îmi vine să plâng, nu vin cauza emoțiilor. Ți-a fost dor de mine?

Bobicioiu: Da, mi-a fost! Ce repede au trecut anii. Au trecut trei ani de când nu mai suntem la emisiune. Am un telefon vechi și am dat de pozele cu noi, când am ieșit din Istanbul. Am fost un cuplu bun, dar păcat că nu a ținut.” , a fost discuția dintre cei doi.

Alexandru Bobicioiu își dorește un copil cu Bianca

Alexandru Bobicioiu nu a afirmat o singură dată că își dorește împăcare cu Bianca, ci de fiecare dată când a avut ocazia. La un moment dat, Bianca nu s-a mai putut abține și l-a întrebat direct pe fostul ei iubit, dacă și-ar dori să își întemeieze o familie cu ea. Acesta nu a ezitat și a spus imediat ce i-a trecut prin minte.

”Bianca: Vrei să ai copil cu mine?

Bobicioiu: Normal. Nu neapărat cu tine, dar vreau să am un copil în viața asta.”, a fost discuția dintre Bianca Comănici și Alexandru Bobicioiu, în cadrul emisiunii "Nu te supăra, frate".