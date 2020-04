Este o perioada dificila pentru toata lumea, insa nu trebuie sa privim doar partea negativa a lucrurilor. Daca locuiesti intr-o zona in care ai o priveliste frumoasa pe geam (fie vezi copaci, poate chiar un parc sau o gradina superba) te sfatuim sa admiri cat mai mult ceea ce te inconjoara. Garantat te vei simti mult mai bine, chiar daca vei sta in continuare in casa.

Probabil cel mai greu iti este sa nu ii poti vedea pe cei dragi tie si sa nu ii poti imbratisa. Este de inteles, insa cu putin noroc, aceasta perioada va fi depasita si vei putea fi din nou alaturi de familie si de prieteni, bucurandu-te de compania lor. Pana atunci, suna-i in fiecare zi, astfel incat sa te simta aproape. Nici nu mai conteaza subiectele de discutie, important este sa va auziti si poate chiar sa va vedeti pe un apel video.

Iar daca in curand va fi ziua unei persoane dragi, nu iti face griji ca nu ii vei fi alaturi si nu ii vei darui un cadou. Cu siguranta intelege situatia si o sa te revansezi cand va fi timpul potrivit. Totusi, poti face un lucru: ii poti trimite un buchet de flori comandat online. O parte dintre florariile online din Romania inca functioneaza, asa ca este momentul perfect sa iti arati recunostinta si iubirea fata de persoanele dragi. Nu trebuie sa iti faci griji in privinta livrarii, deoarece se realizeaza in cele mai sigure conditii, la fel ca si ambalarea florilor.

Personalul care vine in contact cu florile si cu materialele folosite pentru a crea buchete este monitorizat astfel incat sa nu existe riscul de contaminare si de asemenea, poarta echipament de protectie. Iar curierul care va livra comanda se va dezinfecta dupa fiecare client si de asemenea poarta manusi si masca. Nici nu trebuie sa mai semnezi de primire! Daca te-am convins sa comanzi flori pentru cei dragi, in continuare o sa iti prezentam doua buchete de flori de pe maisondor.ro, cu lalele, care se numara printre preferatele noastre!

Daca vrei sa daruiesti un buchet romantic (poate chiar si iubitei sau sotiei tale) iti recomandam un Buchet Cu Lalele, Germini Si Trandafiri. Acesta este compus din lalele rosii, germini, minirosa si o legatura de genista. Buchetul este o combinatie perfecta intre rosul pasional si delicatul roz, astfel incat il poti darui si cu alta ocazie, nu doar pentru o zi de nastere.

Iar daca vrei sa aduci primavara in casa si in sufletul cuiva, alege cu incredere un Buchet Cu Zambile, Frezii Si Lalele Multicolore. Este o incantare pentru privire si emana o mireasma deosebita, ce nu poate fi egalata usor.

Speram ca ti-au placut recomandarile noastre si te indemnam sa alegi sa le daruiesti celor dragi flori in aceasta perioada. Cu siguranta se vor bucura nespus!