Vrei sa te antrenezi acasa? Foloseste un stepper! Iata ce iti poate oferi acest aparat fitness!

Cat despre activitatile sportive in aer liber, acestea trebuie desfasurate purtand masca de protectie, ceea ce nu este ideal. Astfel, foarte multe persoane au decis sa se antreneze acasa, folosind echipamente si aparate fitness proiectate pentru uz casnic. Stepperul este unul dintre cele mai eficiente si simplu de folosit aparate de acest tip, asadar cererea este tot mai mare.

Exista mai multe tipuri de stepper (cu manere fixe, elastice, cu cadru sau mini), insa indiferent de modelul ales, trebuie sa stii ca exercitiile vor simula urcarea treptelor.

Aceste aparate iti ofera posibilitatea de a-ti dezvolta puterea musculaturii picioarelor si de a-ti imbunatati rezistenta la efort sustinut prin intermediul exercitiilor cardiovasculare. Astfel, in randurile de mai jos vei descoperi cateva beneficii pe care le asigura exercitiile regulate pe stepper si cateva recomandari pentru a “lucra” eficient atunci cand folosesti acest aparat.

Beneficiile folosirii unui stepper

- In primul rand, exercitiile pe un astfel de aparat fitness au un impact foarte mic asupra articulatiilor, astfel incat nu vei induce socuri si microsocuri in glezne, genunchi si solduri la fiecare pas (ca in cazul alergarii sau urcarii treptelor de beton). Astfel, iti vei proteja articulatile si, in acelasi timp, vei imbunatati rezistenta corpului tau la efort sustinut.

- Aparatul este deosebit de eficient in tonifierea partii inferioare a corpului. Miscarile pe care le vei face in fiecare antrenament vor solicita intens muschii gambelor, ai coapselor si ai posteriorului, sculptandu-ti musculatura.

- Atunci cand vrei sa exersezi acasa, trebuie sa stii ca ai la dispozitie o gama intreaga de modele special concepute pentru uz casnic. Acestea au dimensiuni reduse, astfel incat le vei putea folosi in orice incapere si le vei putea depozita sub pat sau in orice debara.

Exercitiile pe stepper

- La primele antrenamente pe acest aparat, probabil vei observa ca picioarele tale isi vor pierde puterea in doar cateva minute. Pe langa faptul ca va trebui sa te obisnuiesti cu acest tip de miscare, cheia sesiunilor eficiente este ritmul in care pasesti. Daca incepi “in forta” fiecare program de exercitii, iti va fi foarte greu sa mentii un ritm bun pe intreg parcursul sesiunii.

Astfel, cel mai bine este sa incepi intr-un ritm confortabil si sa ii asculti corpul. Cand simti ca poti face fata unui nivel superior de dificultate, creste ritmul pentru a-ti aduce o provocare.

- Dupa ce te-ai acomodat cu antrenamentele, poti concepe programe care sa cuprinda exercitii variate. Monotonia este unul dintre inamicii activitatilor fitness, iar rezultatele deosebite vin numai in urma unor antrenamente care te solicita la maximum. Astfel, schimbarile cat mai dese aduse rutinei sportive te vor ajuta sa te concentrezi mai bine, sa eviti plictiseala in timpul antrenamentelor si sa te bucuri de progres dupa fiecare sesiune de exercitii.

- Contactul talpii tale cu suprafata aparatului trebuie mentinut in permanenta pe durata sesiunilor sportive. In plus, trebuie sa fii atent si la pozitia spatelui si gatului, intrucat nu trebuie sa stai “cocosat” sau aplecat peste aparat. Postura corecta te va ajuta sa eviti accidentarile si sa dezvolti musculatura in mod armonios, detaliu valabil indiferent de aparatul fitness pe care il folosesti.

- In cazul in care te antrenezi pe un stepper cu cadru fix, nu iti lasa greutatea pe cadru. Pana la urma, scopul este de a sustine greutatea corpului si de a o folosi pentru a intari musculatura. Astfel, vei solicita foarte bine muschii picioarelor si vei arde mult mai multe calorii pe parcursul sesiunilor de exercitii.

- Limitarea folosirii cadrului fix iti va permite sa implici si musculatura trunchiului in exercitiile pe care le desfasori, intrucat va fi necesar sa mentii postura corecta pe durata sesiunii. Astfel, vei solicita si tonifia muschii din zona lombara si cei abdominali.