La achizitia unei locuinte, fiecare are propriile prioritati. Procesul de achizitie este complex si necesita timp, si este usor sa deviati de la traseu. Notarea prioritatilor este un mod util prin care puteti parcurge procesul de achizitie fara a uita anumite aspecte importante pentru dumneavoastra si familia dumneavoastra.

Agentul dumneavoastra imobiliar va dori de asemenea sa va inteleaga lista de prioritati. Intelegerea importantei acestor trasaturi ajuta la eliminarea acelor locuinte care nu sunt potrivite pentru dumneavoastra, si va ajuta in a le compara pe cele care sunt.

In acest articol, vom discuta despre aspectele pe care trebuie sa le luati in considerare atunci cand cumparati o noua locuinta. Fiecare are o importanta diferita in functie de cumparator, insa toate trebuie examinate, notează Agerpres. Daca nu v-ati gandit deja foarte serios la angajarea unui evaluator imobiliar autorizat inainte sa cumparati, acum aveti ocazia. Si, daca cumparati casa impreuna cu partenerul de viata, discutati, pentru a va asigura ca sunteti de acord cu privire la importanta fiecarui element. Sa vedem 3 din aceste elemente mai jos:

Ce trebuie să știi despre casa sau apartamentul dorit

Cumparatorii vor sa gaseasca o locatie care permite accesul facil la locurile pe care le frecventeaza cel mai des (loc de munca, scoala, magazine, spatii recreative, locuri de inchinaciune, prieteni si familie). Cautati accesul usor la arterele principale de circulatie si verificati fluxul traficului. Verificarea acestor aspecte inainte de achizitie va poate ajuta sa nu treceti prin calvarul iesirii din cartier pe strada principala, sau va poate salva de o naveta mult prea lunga.

Amplasarea casei in cadrul cartierului este de asemenea importanta pentru multe persoane. Anumite persoane prefera o locatie langa intrarea principala, altii preferand sa se tina departe de trafic si sa se afle mai spre centrul proiectului imobiliar. Daca exista un parc, o piscina sau o zona de divertisment, anumiti proprietari prefera o locatie apropiata de aceste obiective. Unii prefera zonele periferice, altii preferand sa locuiasca pe bulevardul principal. Discutati despre preferintele dumneavoastra, si intrebati agentul dumneavoastra imobiliar daca anumite amplasamente implica preturi de achizitie mai mari.

Care trebuie să fie mărimea terenului

Multe persoane nu acorda foarte multa atentie marimii terenului pe care se afla amplasata casa. In cadrul unui cartier, marimile terenurilor sunt aproximativ similare. Odata ce ati inceput sa mergeti la vizionari si sa va uitati la ce este disponibil pe piata, veti vedea curand daca preferati loturi mari, mici, pe colt sau interioare. Anumite proprietati au forma unei felii de placinta, unele sunt dreptunghiulare, altele au forme neregulate. In functie de nivelul de intimitate, modul in care veti folosi peluza, si lungimea aleii, acest lucru poate fi important pentru dumneavoastra.

Daca pare a se ridica o intrebare cu privire la unde se termina un lot si unde incepe urmatorul, verificati descrierea si dimensiunea lotului cu agentul dumneavoastra imobiliar. Daca gasiti o casa care are doua terenuri aferente, analizati posibilitatile. Daca cel de-al doilea lot se preteaza pentru constructii, ati putea adauga inca o cladire (un garaj in plus, un atelier, etc.) sau puteti imparti proprietatea, construi inca o casa pe care sa o vindeti, sau sa vindeti lotul asa cum este.

Numărul și suprafața camerelor

Fiecare familie are o idee cu privire la numarul de dormitoare pe care il doreste. Majoritatea persoanelor vor dori cel putin doua, iar daca au si copii, numarul va creste. Unele familii prefera ca copiii lor sa imparta acelasi dormitor, altii preferand camere separate pentru fiecare, astfel incat orele diferite de culcare si studiu sa nu fie o problema. Daca primiti oaspeti pentru perioade mai lungi de timp, este frumos sa aveti un dormitor care serveste drept camera de oaspeti.

O camera in plus serveste adesea drept birou, camera de divertisment, camera de joaca sau sala de sport. Multe activitati recreative necesita spatiu de lucru si de depozitare materiale, iar o camera suplimentara serveste acestui scop. Ganditi-va cu mare atentie la stilul dumneavoastra de viata si ce anume il poate imbunatati.