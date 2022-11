In articol:

Vremea de Revelion 2023. Află cum va fi vremea și ce temperaturi anunța meteorologii în noaptea de Anul Nou! Potrivit ANM, finalul lunii decembrie se anunță unul cu vremea blândă, cu precipitații puține sub formă de ninsoare.

Cum va fi vremea de Revelion 2023

Vremea de Revelion 2023. În noaptea de Revelion 2023, vom avea parte de o vreme blândă, cu temperaturi normale, iar precipitațiile vor apărea doar în anumite regiuni și vor fi în cantități scăzute.

Conform meteorologilor, în ultima săptămână din luna decembrie 2022 se anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale și cu un grad scăzut al precipitațiilor. Meteorologul ANM Mirela Polifronie a vorbit pe larg despre recordurile de temperatură care au fost atinse în ultima perioadă.

„Într-adevăr, în ultima vreme, ne confruntăm cu numeroase recorduri, atât din punct de vedere termic, cât și din punct de vedere al precipitațiilor, de asemenea, vorbim de o frecvență destul de ridicată, chiar și pe teritoriul României, a fenomenelor specifice instabilității atmosferice, așa cum am avut și-n această vară.

Mă refer la grindină, vânt, în special vijelie, acele intensificări de scurtă durată ale vântului. Revenind la recorduri, fiecare lună aduce câte un record. Chiar și luna octombrie 2022 a adus numeroase recorduri, mai ales începutul lunii. Și la noi în țară, am avut câteva recorduri, pe parcursul acestei luni.

Am avut la Slatina 25 de grade Celsius, când, în mod normal, ar trebui să avem maxime până la 17 – 18 grade pentru sudul teritoriului. Pe de-o parte China s-a confruntat cu cele mai ridicate temperaturi, undeva la 40 de grade, iar în Grecia au fost cele mai coborâte temperaturi, chiar sub zero grade”, a spus meteorologul Mirela Polifronie, potrivit antena3.ro.

Vremea de Revelion 2023. Prognoza meteo ANM pentru noaptea de Anul Nou [Sursa foto: PixaBay]

Câte zile libere vom avea de Revelion 2023

Revelion 2023. Anul acesta, de Revelion, salariații români vor beneficia de două zile libere legale. Astfel, de Anul Nou 2023, sunt declarate libere zilele de 1 și 2 ianuarie 2023.

În total, în 2023, românii vor avea 15 zile libere de la stat, dintre care 12 pică în cursul săptămânii.

Amintim că în România, sărbătorile legale sunt zilele declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, altele decât zilele de weekend.