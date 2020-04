Vremea se raceste, la munte ninge. Prognoza meteo pentru Paste

In articol:

In primele zile ale saptamanii vremea se raceste. Meteorologii anunta cod galben de vant si ninsori la munte. Temperaturile vor creste in a doua jumatate a saptamanii.

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de vânt puternic în aproape toată ţara, începând de marţi dimineaţă. Totodată, vremea se va răci în următoarea perioadă, iar la munte va ninge.

Vremea de Paste. Cod galben de vant in Saptamana Patimilor

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni, un Cod galben valabil marţi, între orele 6.00 - 21.00, fenomenele vizate fiind intensificări ale vântului şi predominant ninsori la munte.Astfel, marţi dimineaţa, în Banat şi Crişana, apoi treptat şi în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei, Oltenia, iar din orele amiezii şi în Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 55...70 kilometri pe oră.

Meteorologii spun că vântul va avea intensificări şi la munte, unde se vor semnala precipitaţii mixte, iar în zona înaltă vor predomina ninsorile şi rafalele vor depăşi 70...90 kilometri pe oră, spulberând zăpada. De asemenea, se va depune strat nou de zăpadă în nordul Carpaţilor Orientali şi mai ales pe creste, în restul masivelor montane.



ANM a mai emis un Cod galben, de intensificări ale vântului, valabil de marţi, de la ora 21.00 şi până miercuri, la ora 6.00.

Citeste si: Unde te poți împărtăși de Paște dacă bisericile sunt închise

În Dobrogea, sudul Moldovei şi în jumătatea estică a Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 55...75 kilometri pe oră, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, în special în zona înaltă, rafalele vor depăşi 80...100 kilometri pe oră, spulberând zăpada.



ANM a mai precizat că în regiunile vestice, nordice şi centrale se vor înregistra temperaturi minime predominant negative, astfel că pe arii relativ extinse se va semnala brumă şi local îngheţ la sol.

Cum va fi vremea de Paste

La sfarsitul saptamanii vremea se incalzeste. De Paste, meteorologii anunta temperaturi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada. Cantitatea de precipitatii va fi, de asemenea, mai scazuta decat in mod obisnuit.

Citeste si: VIDEO. S-a declanșat iadul în localitatea Azuga. Alunecare masivă de teren. Zeci de familii, evacuate

Citeste si: A început Săptămâna Patimilor. Ce trebuie să faci în Lunea Mare?

In regiunea de sud a Romaniei si in extremitatea vestica vremea va fi calda. In restul tarii valorile termice vor fi normale.

Precipitatii se vor inregistra in special in regiunile sud-vestice.

In ziua de Paste se vor inregistra maxime de 19-20 de grade Celsius. Luni, in a doua zi de Paste, temperaturile vor creste, ajungand pana la 25 de grade.